Дочь Ларисы Долиной смирилась со своей судьбой

Наследница Ларисы Долиной Ангелина побеседовала с журналистами. Она рассказала о дочери Александре и призналась, что смирилась со своей судьбой.

Внучке Ларисы Долиной Александре пять лет, но девочка уже выходит на сцену. Там малышка чувствует себя очень органично, поэтому ее мама Ангелина пришла к выводу, что девочка пойдет по стопам именитой бабушки. "Я смирилась со своей судьбой, что в семье у нас растет вторая артистка. Сейчас меня все очень даже устраивает. Дочка у нас растет очень активной. Мы с ней ходим в "Непоседы". До этого очень долгое время посещали актерскую студию. Я вижу, что Сашеньке это близко, поэтому мы стараемся развивать ее талант", – цитирует Ангелину "Собеседник".

Однако сама Лариса Долина не делает скоропалительных выводов. "Говорить о том, что Саша станет артисткой, пока рано. Да, мы воспитываем ее в творческом ключе, но загадывать нельзя. Я с ней не так часто занимаюсь, как хотелось бы. Но тогда, когда это происходит, даю советы, которые мне давали в свое время мои педагоги. Сейчас, например, я ее прошу слушать интонации, говорить правильно на русском языке", – вступила в беседу с журналистами Лариса Долина.

Впрочем, у девочки есть и другие интересы. Она посещает детский сад, где с удовольствием занимается математикой и шахматами. А еще Александра увлечена робототехникой и конструированием. Мать девочки отметила, что та похожа на своего отца, имя которого, кстати, до сих пор неизвестно ни многочисленным поклонникам Ларисы Долиной, ни журналистам.

Ангелина рассказала: "Мне кажется, что процентов на семьдесят она пошла в своего папу. Учиться она любит, просто обожает! Мы не заставляем: она сама изъявила желание. Сейчас вообще дети пошли суперадекватные! Я Сашеньку даже не наказываю. Потому что это просто невозможно. Бывает, лишаю мультиков и сладкого, но это особо не работает. Дочь сильнее меня. Да и без дела она никогда не сидит. Телефона у нее нет, а айпад использует в учебных целях. Любит книжки читать – она у меня книжный червь. Дай-то Бог – боюсь спугнуть!"