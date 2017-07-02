Собчак обругали за резкую смену имиджа

На светскую львицу Ксению Собчак с новой силой обрушилась волна критики. Необычный образ журналистки удивил многих интернет-пользователей

Скандал вызвал один из последних снимков Собчак в социальной сети Instagram. На фотографии она предстала в образе звезды Голливуда, однако он пришелся по вкусу далеко не всем.

"Что-то пошло не так с прической", – мягко заметил один из комментаторов. "Какая корова ее облизала", – добавил другой пользователь. "Это ж надо так себя любить, такую страшную себя на всеобщее обозрение", – опустился до оскорблений третий.

Между тем, были и те, кто встал на защиту звезды. Примечательно, что фотография, несмотря на весьма противоречивые комментарии, набрала более 26 тысяч отметок "Мне нравится".

enter; width:100%;"> Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 1 2017 в 6:50 PDT

Важно отметить, что Ксения Собчак часто подвергается атакам со стороны интернет-пользователей за весьма неоднозначные наряды. Буквально под каждой фотографией можно найти комментарии с оскорблениями в адрес светской львицы.

Саму же Собчак, судя по всему, критика со стороны интернет-сообщества ничуть не задевает. Она не закрывает комментарии под своими фотографиями и не реагирует на провокации пользователей.