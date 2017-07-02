Бабушка Бузовой серьезно заболела

Мать ведущей "Дом-2" Ольги Бузовой рассказала о проблеме в семье. Как оказалось, бабушка певицы страдает от тяжелого заболевания.

Точной диагноз бабушки Бузовой, Тамары Семеновны, остается неизвестен. По словам матери певицы, семья постоянно думает о том, как помочь родственнице справиться с недугом.

"У нас очень болеет бабушка – мы всегда думаем, как ее порадовать, как организовать отдых, лечение", – заявила мама исполнительницы Ирина Александровна. По ее словам, Бузова выросла очень заботливой и старается помогать семье и заботиться о близких.

Мать певицы добавила, что часто поддерживает ее во время концертов. "Девочка вышла на сцену, и все стали переживать – без голоса, без внешности, танцевать не умеет, но поет. А хочется ей, и она кайфует от этого. Вот что самое главное. Я никогда не думала, что буду учиться у своей девочки, причем во многих аспектах", – добавила она. Ирина Александровна отметила, что самое главное, что ее дочь не злопамятная.

enter; width:100%;"> Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 12 2017 в 10:48 PDT

Рассказала она и о личной жизни Бузовой. По словам Ирины Александровны, исполнительница уже готова к новым отношениям. "Оля ищет мужчину умнее себя, ей хочется к кому-то тянуться, учиться у других людей", – цитирует ее "Стархит".