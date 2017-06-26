Мужчина покалечил Ирину Понаровскую

Легендарная артистка и одна из самых красивых звезд отечественной эстрады Ирина Понаровская переехала из Москвы в Петербург, где с головой ушла в семью, забыв о свете софитов. Журналисты выяснили, что певицу до сих пор мучают боли в спине из-за того, что однажды на концерте ее травмировал поклонник.

Репортеры связались с директором Ирины Лерой Тувиной, чтобы узнать, как сейчас поживает 64-летняя легенда эстрады. Оказалось, что артистка променяла Москву на родной Петербург и изредка дает концерты.

"На сцене она одна: спецэффекты и балет ей даже мешают. Вы не представляете, что происходит в зале, когда Ирина поет! Зрители не сводят с нее глаз!" – эмоционально сообщила директор Понаровской.

К сожалению, одно из выступлений звезды закончилось для нее печально: неизвестный почитатель покалечил Ирину. Правда, не нарочно. "Несколько лет назад в одном из городов на сцену вышел поклонник и решил поднять Ирину на руки. Но не удержал ее и уронил на пол. Из-за этого у Ирины случилась серьезная травма позвоночника, которая до сих пор дает о себе знать. Спина у нее побаливает и сейчас", – с сочувствием рассказала Лера.

Фанат едва не пострадал из-за своей оплошности. "В тот момент весь зал был готов разорвать этого мужчину. Но Ирина, превозмогая боль, попросила не трогать его. "Он же не виноват, что так получилось!" – сказала она. Вот в этом она вся. Кстати, ей ежедневно пишут сотни поклонников. И в любви признаются, и выйти замуж предлагают!" – цитирует Тувину сайт "Собеседник".

В Петербурге Понаровская не стала затворницей, как о том судачат светские сплетники. "Она активно интересуется культурными событиями, которые проходят в Санкт-Петербурге. Ее регулярно можно увидеть в Эрмитаже, театрах, на выставках", – перечислила представительница артистки.

В данный момент певица все свое внимание отдает внуку, которому недавно исполнилось два года, и сыну с невесткой. "Она сейчас вся в семье! Внук ее бесконечно радует. Сын Энтони уже взрослый, ему 32 года. Он занимается ювелирным искусством, а его жена – художник. У них очень близкие отношения с Ириной. Она сейчас живет только для своей семьи", – отметила Лера.

По словам директора, Понаровская – желанная гостья на телевидении, ее все время зовут на съемки. "Мне каждый день поступают разные предложения с центральных телеканалов. Просят, чтобы Ирина пришла на эфир. Но она этого не хочет, и мы должны уважать ее право", – резюмировала Тувина.