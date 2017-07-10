Известный певец венчается с многодетной матерью

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд собираются венчаться. На предстоящем торжестве будут присутствовать только самые близкие.

По признанию Регины Бурд, родившей Сергею Жукову трех детей, они с мужем долго шли к этому решению. "Сначала не могли этого сделать, потому что Сережа был некрещеным. Он принял православие три года назад. И мы стали обсуждать, что неплохо бы стать мужем и женой не только официально, но и перед Богом. Но у мужа постоянно гастроли, концерты... Этим летом любимый нашел время", – рассказала Регина.

Таинство состоится в храме "Большое Вознесение" у Никитских ворот – того самого, в котором клятвы вечной любви и верности давали поэт Александр Пушкин и его супруга Наталья Гончарова.

Перед венчанием Регина и Сергей будут придерживаться трехдневного поста. А накануне церемонии супруги причастятся и исповедуются. Это, как признается Регина, им не в новинку, ведь каждые выходные она с детьми –восьмилетней Никой, семилетним Энджелом и двухгодовалым Мироном – посещает храм, где проходит все эти обряды, передает Starhit.

На венчание Сергей и Регина пригласили самых близких: в первую очередь, это родственников и крестных их детей. После, возможно, пройдет небольшое торжество. Сейчас супруги готовятся к важному обряду и продумывают детали. Для каждого из них это серьезный шаг, но оба уверены, что к нему готовы.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) Июл 7 2017 в 12:09 PDT

Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Жуков посвятил жене трогательный пост. "Мне посчастливилось в 40 лет осознать то, что с каждым прожитым днем я все больше и больше влюбляюсь в свою жену @burdregina. Да, так бывает. И это не "бес в ребро". Это любовь! Мне ее всегда не хватает. Даже если мы вместе все 24 часа, все равно мне ее мало. Я нахожу все новые и новые грани ее великолепия, грациозности, мудрости, заботы. Я купаюсь в этих ощущениях и абсолютно счастлив с ней и с нашими любимыми детками. Я начал больше писать стихов, песен, наметок. Я снова полон сил и энергии", – написал Сергей Жуков.