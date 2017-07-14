Борис Смолкин о задержании сына

В СМИ появилась информация о том, что в Петербурге задержали трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Среди них оказался продюсер Владимир Смолкин – сын актера Бориса Смолкина, известного по роли дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня". Dni.Ru попросили отца прокомментировать случившееся.

"Я даже знаю, по какому поводу вы звоните, – предвосхитил вопрос артист, – сегодня утром я об этом узнал. Мне переслали сообщение одного СМИ, которое первым распространило эту информацию. Больше, чем этот информационный ресурс, я точно не знаю. Почему-то они решили еще напечатать мою биографию по этому поводу. Ладно. Это их личное дело. Могу сказать точно, что на сегодняшний день у них явно больше сведений, чем у меня. Я надеюсь, что и я в ближайшие пару часов узнаю об этом инциденте", – поведал отец продюсера.

По версии следствия, с начала 2013-го по конец 2016 года фигуранты вели незаконную банковскую деятельность, обналичивая для юридических лиц миллионные суммы через подконтрольные фирмы. Таким образом было обналичено почти 179 миллионов рублей, а незаконный доход подозреваемых составил более 11,5 миллиона, сообщил собеседник "Интерфакс". Официально информация не подтверждена.

Смолкин-младший является генеральным директором "Продюсерского центра Владимира Смолкина", который официально был зарегистрирован в Петербурге. По данным сайта центра, компания принимала участие в организации шоу и гастролей многих известных артистов.

Напомним, отец подозреваемого – известный актер театра и кино и заслуженный артист России с 1999 года. Борис Смолкин мечтал о сцене еще с юных лет. Поэтому, закончив физико-математическую школу при Ленинградском университете, он решил поступить в театральный институт.

После окончания института в 1972 году Смолкин становится актером Ленинградского театра музкомедии. Некоторое время он работал и в других ленинградских театрах. Всенародную популярность Борис Смолкин получил, сыграв роль дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня". Этого персонажа сам актер назвал мрачным клоуном.