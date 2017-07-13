Шпица откровенно об отношениях с бывшим мужем

Известная актриса Екатерина Шпица в новом интервью рассказала о том, как у нее складываются отношения с бывшим мужем. Экс-супруг помогает звезде воспитывать их общего сына Германа.

Наследнику артистки пять лет. С отцом Германа, каскадером Константином Адаевым, Шпица сумела разойтись без скандалов, поэтому ребенок беспрепятственно общается с обоими родителями.

По словам актрисы, им с бывшим мужем удалось сохранить приятельские отношения. "Папа у нас – добрый полицейский. Он балует Германа. С папой они часто видятся", – с улыбкой рассказала Екатерина.

Востребованная актриса много времени проводит на работе, но все равно старается уделять сыну как можно больше внимания. "Летом мы часто ходим в парк, катаемся на катамаранах, играем в бадминтон. Мои родители недавно купили Герману детский бильярдный стол. Теперь сын нас всех делает. Ему очень нравится бильярд", – сообщила Шпица, довольная успехами своего смышленого ребенка.

Герман еще не просит у мамы брата или сестру. "Он пока пользуется всеми преимуществами единственного ребенка в семье, но это не значит, что мы его постоянно балуем. Я – справедливая и строгая мама, – цитирует актрису сайт "Собеседник". – Конечно, иногда и праздник без причины в нашей семье присутствует. У Германа много свободы, но в определенных рамках. Ребенку все-таки нужны границы. Только тогда он будет стабильно себя чувствовать".

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) Июн 26 2017 в 10:56 PDT

Напомним, о разводе Екатерины стало известно, когда она на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" сменила статус на "не замужем". Светские сплетники одно время судачили, что звезда фильмов "Поддубный" и "Метро" встречалась с режиссером Марюсом Вайсбергом.

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) Май 31 2017 в 10:21 PDT

Репортеры даже высказывали предположение, что именно к нему в свое время ушла от мужа Шпица. Екатерина вскоре эти разговоры пресекла, объявив о разрыве с режиссером. "Официально подтверждаю, но мы с Марюсом расстались хорошими друзьями и никаких обид между нами нет", – заверила актриса.