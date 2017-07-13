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Шпица откровенно об отношениях с бывшим мужем

Екатерина Шпица. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomokhov
Известная актриса Екатерина Шпица в новом интервью рассказала о том, как у нее складываются отношения с бывшим мужем. Экс-супруг помогает звезде воспитывать их общего сына Германа.
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Наследнику артистки пять лет. С отцом Германа, каскадером Константином Адаевым, Шпица сумела разойтись без скандалов, поэтому ребенок беспрепятственно общается с обоими родителями.

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По словам актрисы, им с бывшим мужем удалось сохранить приятельские отношения. "Папа у нас – добрый полицейский. Он балует Германа. С папой они часто видятся", – с улыбкой рассказала Екатерина.

Востребованная актриса много времени проводит на работе, но все равно старается уделять сыну как можно больше внимания. "Летом мы часто ходим в парк, катаемся на катамаранах, играем в бадминтон. Мои родители недавно купили Герману детский бильярдный стол. Теперь сын нас всех делает. Ему очень нравится бильярд", – сообщила Шпица, довольная успехами своего смышленого ребенка.

Герман еще не просит у мамы брата или сестру. "Он пока пользуется всеми преимуществами единственного ребенка в семье, но это не значит, что мы его постоянно балуем. Я – справедливая и строгая мама, – цитирует актрису сайт "Собеседник". – Конечно, иногда и праздник без причины в нашей семье присутствует. У Германа много свободы, но в определенных рамках. Ребенку все-таки нужны границы. Только тогда он будет стабильно себя чувствовать".

Напомним, о разводе Екатерины стало известно, когда она на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" сменила статус на "не замужем". Светские сплетники одно время судачили, что звезда фильмов "Поддубный" и "Метро" встречалась с режиссером Марюсом Вайсбергом.

Репортеры даже высказывали предположение, что именно к нему в свое время ушла от мужа Шпица. Екатерина вскоре эти разговоры пресекла, объявив о разрыве с режиссером. "Официально подтверждаю, но мы с Марюсом расстались хорошими друзьями и никаких обид между нами нет", – заверила актриса.

Автор: Елена Алешина13 июля 2017, 20:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына

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