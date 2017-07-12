У соперницы Бони возникли проблемы

На освободившееся после Виктории Бони место рядом с Алексом Смерфитом пришла молодая модель из Владивостока. У девушки возникли трудности в учебе из-за постоянных разъездов.

Ирландский миллионер Алекс Смерфит оправился от расставания с матерью своей дочери Викторией Боней. Наследник крупной бизнес-империи нашел утешение в объятиях 19-летней модели Елизаветы Ганеко, которая, по слухам, еле осилила обучение в колледже.

Несмотря на юный возраст, девушка уже успела поработать в Азии и Европе и достигла больших успехов в модельном бизнесе, чего не скажешь об образовании. Из-за съемок Лиза почти не появлялась в колледже и даже не пришла на защиту диплома. По словам знакомых, с горем пополам закончить обучение ей помогла мама, которая преподавала в том же учебном заведении.

Публикация от Elizaveta Ganenko (@lizaganenko) Май 29 2016 в 12:39 PDT

"Из-за разъездов Лиза постоянно пропускала учебу. Но учителя относились со снисхождением. К тому же ее мама, Ольга Марченко, была нашим преподавателем по маркетингу и руководителем практик. Елизавета даже на защиту диплома не пришла, да и сам документ, вроде, так и не забрала", – рассказала однокурсница Алиса Литвиненко о проблемах Ганенко.



Коллеги по моделингу отзываются о новой возлюбленной Смерфита, как о воспитанной и отзывчивой девушке, которая всегда готова прийти на помощь. Однажды ее подруга забыла в такси телефон, и Лиза несколько дней помогала ей в поисках девайса.

Правда, положительного мнения о модели придерживаются не все. Некоторые считают, что у девушки – звездная болезнь. По слухам, как только она почувствовала себя востребованной, сразу перестала контактировать со старыми знакомыми. "Она меня разочаровала. Я делал с Лизой съемку, потом мы общались, переписывались. Но теперь, когда у нее началась светская жизнь, людей из прошлого она отправила в игнор. Зазвездилась", – цитирует StarHit фотографа Сергея Старостина.

Публикация от Elizaveta Ganenko (@lizaganenko) Мар 31 2016 в 12:16 PDT

Напомним, Боня и Смерфит расстались полгода назад. Эта новость появилась в Сети в феврале 2017-го. С тех пор ирландский бизнесмен не раз был замечен в компаниях весьма привлекательных девушек, с которыми ему приписывали романы. Однако недавно Алекс начал публиковать в своем Instagram совместные снимки с таинственной брюнеткой. Чтобы поклонники не терялись в догадках, кого Смерфит предпочел Виктории Боне, на одном из фото миллионер отметил новую пассию. Пока фолловеры спорят, кто больше подходит Алексу в качестве спутницы, бизнесмен наслаждается молодой красавицей.