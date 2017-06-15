Звезда "Ворониных" опозорилась на красной дорожке

Екатерина Волкова попала в конфуз в последний день фестиваля "Кинотавр". Звезда сериала "Воронины" умудрилась запутаться в собственном платье прямо на красной дорожке.

Накануне, 14 июня, завершил свою работу 28-ой фестиваль "Кинотавр". По красной дорожке прошлись самые известные отечественные артисты. Не осталась в стороне от эффектного действа и актриса Екатерина Волкова, прославившаяся ролью жены Веры в ситкоме "Воронины".

Для выхода в свет артистка выбрала обтягивающее платье с металлическим эффектом теплого золотисто-персикового оттенка. Завершали образ убранные в прическу темные волосы. Все бы хорошо, однако актриса опозорилась прямо на красной дорожке. Екатерина умудрилась запутаться в собственном платье.

В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлена известная актриса, тщетно пытающаяся высвободить юбку из-под ног. Волковой на помощь пришла ассистентка. Она опустилась на колени перед Екатериной и стала поправлять ткань наряда. Это у нее заняло всего лишь несколько секунд. Вскоре актриса уже была освобождена из пут собственного шлейфа.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) Июн 14 2017 в 1:57 PDT

Отметим, что Волкова в Сочи не только дефилировала по красным дорожкам "Кинотавра", но и снималась в специальных отпускных сериях "Ворониных". На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Волкова опубликовала несколько фотографий со съемок.

Кстати, в ситкоме приняла участие и Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюк'оZа. В сериале артистка сыграла саму себя. Наталья призналась, что работать в столь дружной команде было приятно. "Такой невероятно теплой и душевной атмосферой редко кто может похвастаться. Я думаю, именно в этом кроется многолетний успех "Ворониных", – отметила Чистякова-Ионова, которая, к слову, также блистала на красных дорожках "Кинотавра".