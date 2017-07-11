Скандалист из "Дома-2" штурмует шоу "Голос"

Скандально известный экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев решил повторить успех Ольги Бузовой. В данный момент эпатажный шоумен штурмует рейтинговое шоу Первого канала "Голос".

Рустам заверил подписчиков в Instagram, что о блате и речи не идет. Колоритный губастый брюнет из "Дома-2" вместе с остальными конкурсантами пытается пробиться в самый популярный музыкальный проект России. Для этого Солнцев занял место в огромной очереди.

"Выделывайся, умничай, задавайся, звезди, но, кастинг, на общих основаниях, на самое крутое шоу страны "ГОЛОС" еще никто не отменял😂😂 Кто-нить ,блин..пожелайте мне удачи😘😘😘", – попросил нервничающий Солнцев, которому тяжело дается мучительное ожидание.

Волнение Рустама понятно: в России и других странах много талантливых людей с отменным слухом и прекрасным голосом. Ежегодно на кастинги вокального проекта "Голос" приезжают тысячи артистов (начинающих или уже состоявшихся в своих городах), желающих получить пять минут славы и возможность поработать с такими мэтрами как Александр Градский, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Дима Билан, Пелагея, Баста и другие.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Июл 11 2017 в 4:03 PDT

Поговаривают, в новом сезоне, в который мечтает попасть Солнцев, будет поистине чудесный состав членов жюри. По слухам, в креслах наставников появятся звезды первого сезона Александр Градский, Пелагея, Дима Билан и Леонид Агутин. Именно тот квартет якобы больше всего полюбился телезрителям. Но это пока неподтвержденная информация.

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Июл 11 2017 в 3:20 PDT

Рустам тоже пока не сообщил, кто в данный момент судит конкурсантов, зато показал толпу молодых певцов, часть из которых, вероятно, будет блистать этой осенью на Первом канале в прайм-тайм.