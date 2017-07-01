Пуговка из "Папиных дочек" показала своего бойфренда

15-летняя звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова познакомила поклонников со своим парнем. Девушка опубликовали фото с возлюбленным в Instagram.

"Когда захотела запечатлеть то, как я смотрю на своего парня", – подписала снимок Екатерина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред).

Фотография вызвала восторг у поклонников "папиной дочки". Подписчики отметили, что молодые люди гармонично смотрятся вместе. "Какие вы хорошие 😍Счастья вам", "Вы очень милые", "Какие же вы красивые. Прям приятно на вас смотреть. Очень красивая пара", – написали подписчики Екатерины.



Молодые люди встречаются уже несколько месяцев. Однако раньше Старшова скрывала отношения и не выкладывала в соцсети совместные снимки. Известно, что избранник Екатерины также увлекается фигурным катанием.

enter; width:100%;"> Когда захотела запечатлеть то, как я смотрю на своего парня...�� Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Июл 1 2017 в 2:51 PDT

Напомним, на роль Пуговки (Полины Васнецовой) Екатерина Старшова была утверждена в возрасте шести лет. Яркую и артистичную девочку после съемок в ситкоме долгое время приглашали на съемки самого разного плана – от рекламы до популярных телепрограмм. Совсем недавно 15-летняя Катя приняла участие в известном проекте "Танцы со звездами", а также заняла второе место в международном шоу танцев на льду в Париже.





