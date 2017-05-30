Звезда "Папиных дочек" о пластике: Я уже вся сделанная

15-летняя звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова прокомментировала предположения общественности о том, будто прибегала к помощи пластических хирургов. Актриса, воплотившая на экране образ самой младшей дочки по прозвищу Пуговка, с издевкой заявила, что "уже вся сделанная".

В 15-летней стройной девушке, смело и легок рассекающей лед на коньках, действительно, сложно признать некогда любимицу семьи Васнецовых, которую все ласково называли Пуговкой, из популярного ситкома "Папины дочки". Екатерина Старшова предпочла актерской карьере фигурное катание, она профессионально занимается спортом, отдавая ему много времени.

Впрочем, Екатерина находит возможность посещать и социальные сети. К примеру, в ее аккаунте в Instagram регулярно появляются новые фотографии и короткие видео. Так, в подписи к одной из свежих публикаций Старшова прокомментировала слова некоторых людей, которые предположили, что та прибегла к помощи пластических хирургов. "Мда...Страшная такая стала. В детстве была симпатичнее! Хахаха, ничего, подрастёт – накачает губы, сделает грудь, нарастит волосы, ресницы и будет еще страшнее!" Да, мои дорогие. Куда-то мне до вас? Диванные модели!", – с иронией процитировала особенно жестокие слова пользователей Сети Екатерина.

"Признаюсь, я уже вся сделанная. 🤣 Как жить мне в этом мире дальше? Это так иронично! 😢🤧😂 " – добавила Старшова. Далее она 15-летняя девушка напомнила своим подписчикам, что оскорблять за внешность это очень некрасиво.

Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Май 28 2017 в 4:08 PDT

"Любой адекватный человек знает, что оскорбление человека по его внешности – самое грубое оскорбление, ибо человек не выбирает каким ему родиться. Думайте о том, что пишите в комментариях. Ваше мнение никому не нужно, его не спрашивали. Кстати, 100 000 подписчиков. Я счастлива! Пойду себе какую-нибудь операцию на внешность сделаю, может быть красивее стану. 🙏🏻 ", – завершила свою речь Екатерина.

Многочисленные подписчики поддержали возмущенную Старшову и посоветовали ей не обращать внимания на злопыхателей. "Катя , не слушай никого, пусть завидуют, а ты самая лучшая,милая, прекрасная, как девушка, так и актриса, ты всего добиваешься сама, не то что эти " диваные модели" , продолжай в том же духе!! 🌼", "Ты и так красивая и любимая💋", "Замечательные слова! Очень мудрые мысли, люблю таких осознанных людей, ты замечательная!))", "Господи, Катюша😵 Не обращай внимания на этих козлов. Просто зависть. Ты многого добилась, они же ничего. Ты красивая😍 Очень нравишься😻❤" – выразили свое мнение подписчики.

Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Май 22 2017 в 12:13 PDT

Напомним, на роль Пуговки (Полины Васнецовой) Екатерина Старшова была утверждена в возрасте шести лет. Яркую и артистичную девочку после съемок в ситкоме долгое время приглашали на съемки самого разного плана – от рекламы до популярных телепрограмм. Совсем недавно 15-летняя Катя приняла участие в известном проекте "Танцы со звездами", а также заняла второе место в международном шоу танцев на льду в Париже.