Друг обнародовал семейное фото Даши Жуковой

Известный журналист опубликовал снимок, на котором жена Романа Абрамовича запечатлена с детьми

Накануне, 8 июня, у Даши Жуковой был день рождения. ей исполнилось 36 лет. В честь такого события ее друг, известный журналист Дерек Бласберг опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой Даша Жукова запечатлена сидящей за столом в обществе своих детей: восьмилетнего Аарона и четырехлетней Леи.

"С днем рождения, человеческий спиннер!" – подписал снимок Бласберг, имея в виду под словом "спиннер" новое развлечение для взрослых и детей, которое снимает стресс и тренирует мелкую моторику рук. Устройство представляет собой вертящееся на пальцах приспособление.

Подписчики Бласберга рассыпались в комплиментах детям Жуковой и поздравлениях самой имениннице, причем на разных языках: английском и русском. "С прошедшим днем рожденья, Даша!!! Творческих Вам успехов, семейного благополучия!! Детки-Ангелочки🎂🍾🎉", "Какие милашки!", "Такие красавцы!", "Даша с Днем рождения! Детки 😍 ", "такая красивая фотография!", "Классная какая :)" – прокомментировали фото подписчики Бласберга.

Публикация от Derek Blasberg (@derekblasberg) Июн 8 2017 в 9:53 PDT

Среди пользователей Сети нашелся тот, кто поинтересовался, почему на фото не запечатлен супруг Жуковой, бизнесмен Роман Абрамович. Впрочем, этот вопрос остался без ответа. Напомним, знакомство Дарьи и Романа состоялось в 2005 году на вечеринке после матча "Челси" в Барселоне. Браку бизнесмена и его второй жены Ирины Маландиной на тот момент исполнилось уже 15 лет. В 2007 году Маландина и Абрамович развелись. Бывшая жена получила огромные отступные и поселилась с пятью детьми в роскошном особняке в Западном Суссексе в Великобритании.