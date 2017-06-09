Митя Фомин рассекретил свою девушку

Певец нашел красавицу на гастролях в Омске. А та не растерялась и попросила устроить ее столичную тусовку.

На церемонии вручения наград Fashion People Awards Митя Фомин удивил трижды – премьерой песни, кислотного цвета плащом, в котором появился на сцене, но, главное, спутницей, сопровождавшей его на премии.

"Хочу вам представить – это Марианна Зелинская, начинающий журналист из Омска, – отрекомендовал певец спутницу корреспонденту Dni.Ru. – Я познакомился с ней на праздновании трехсотлетия Омска. – Марианна пришла ко мне на интервью и призналась, что хотела бы покорить Москву, влиться в столичную тусовку, вот и забрал ее с собой".

Артист прежде в связях с девушками замечен был редко, а тут весь вечер не отходил от сибирячки – держал ее за руку, обнимал за талию. "Митя, у вас роман или вы это все ради шумихи да пиара решили устроить?", – в лоб спросили мы артиста. "Не тропите события!", – туманно ответил он.

Марианна вскоре непременно оценит дачу в итальянской Тоскане, которая есть у Фомина. "Я купил ее несколько лет назад, когда сестра Светлана уехала жить за границу, – рассказал Митя. – Она у меня очень рукодельная, сама обустроила дом. Я горжусь тем, что в нем нет ни единой новой вещи – посуда, утварь и мебель куплены на блошиных рынках и в антикварных магазинах".





"Сам там бываю раз в несколько месяцев, но дом не пустует – даю ключи друзьям и они там отдыхают, – улыбнулся Фомин. – Ну а я сейчас занят строительством большого загородного дома в Подмосковье".