У певца Мити Фомина отобрали водительские права

Экс-солиста музыкальной группы Hi-Fi Митю Фомина на 1,5 года лишили водительских прав. Головинский суд Москвы принял такое решение из-за того, что певец находился за рулем в нетрезвом состоянии.

За пьяную езду звезде помимо лишения прав придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Более того, Фомин находился за рулем еще и в состоянии наркотического опьянения. Однако суд исключил указание на этого факт из описательной части постановления.

"Головинский суд сегодня оставил без изменения постановление судебного участка мирового судьи 67 района Левобережный от 22 декабря 2016 года в отношении Фомина, а апелляционную жалобу его защиты – без удовлетворения", – цитирует пресс-секретаря суда Александру Евдокимову ТАСС.

По ее словам, Фомин не явился на рассмотрение жалобы. Судья в присутствии защитников провинившегося огласил решение, которое вступило в законную силу.

Отметим, в конце августа 2016 года на Ленинградском проспекте столицы инспекторы ДПС остановили внедорожник Mercedes, за рулем которого находился певец. Фомин вел себя эмоционально, что насторожило правоохранителей, и они предложили ему пройти медосвидетельствование.

В отношении певца был составлен протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Суд признал певца виновным и вынес минимальное наказание по этой статье.