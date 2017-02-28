У певца Мити Фомина отобрали водительские права

Караченцов пострадал в ДТП Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
За что травят Диану Шурыгину
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Гузеева рассталась с мужем
партнеры
Четверг 2 марта
Лента новостей
12:04
Названы самые опасные заболевания кожи
12:01
Пелагея опять собралась рожать
11:55
Бастрыкин объяснил бегство Вороненкова в Киев
11:48
Повысить качество школьной еды помогут сами ученики
11:41
Известный ведущий о причине расставания с Сотниковой
11:34
Убитого мужчину нашли в ящике для белья в коммуналке
11:27
Идеи подарков на 8 Марта
11:26
В Москве обрушился тоннель: есть погибшие
11:11
Недовольная москвичка сдала плохого любовника в полицию
11:07
Уралец лишился Lexus из-за долгов бывшей жены
10:53
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
10:48
Катя Семенова: Не знаю, за что мне такие испытания
10:46
Минздрав создает "список боли"
10:32
На Макаревича обиделась школа после скандала с поборами на выпускной
10:29
Параолимпиец спустился по трапу самолета на руках (видео)
10:28
"Газпром" пообещал поднять цены на газ для россиян
10:25
Чем опасно отсутствие зубов
10:18
Москвичка пропала в Британии с 42 миллионами
09:59
В Москве объявлен желтый уровень опасности
09:54
Российские звезды поддержали дочь Кадырова
09:50
Женщина родила близнецов через 6 дней после первенца
09:47
Москвич обвинил жену в заражении ВИЧ
09:24
Порошенко поплакался иностранным гостям
09:22
Лондон неожиданно захотел дружбы с Москвой
09:18
Чиновник проиграл бюджет села в онлайн-покер
09:15
Ваенга оскандалилась из-за собственных котиков
09:10
Величайший волшебник мира покажет в Москве настоящую магию
08:43
Роковую квартиру Немцова продают за 80 миллионов
08:40
Кондулайнен скрывает роман с актером моложе ее на 17 лет
08:39
Дикий скачок тарифов ЖКХ ударил по регионам
08:36
Внезапный отзыв посла Молдавии объяснили интригами
08:21
Максим Матвеев пришел к Германике один и с цветами
08:00
На что живет Михаил Горбачев
00:40
Рудковская и Тимати сплясали лезгинку в гостях у Кадырова
00:01
Муж Ксении Собчак: Да, я тряпка
21:59
Российский биатлонист решил выступать за Корею
21:49
Любовный гороскоп на март 2017 года
21:27
Киеву померещилась в метро "рука Кремля"
21:21
Оксана Федорова рассказала о пластике
21:21
Назван кандидат на пост посла США в России
21:13
В Приднестровье признают российский триколор
21:02
Программу маткапитала хотят продлить на пять лет
20:55
Что известно о любовнике Игоря Чапурина
20:46
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
20:45
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва
20:39
При пожаре в московском приюте погибли 13 собак
20:17
Кандидат в президенты Франции получил яйцом в голову (видео)
20:03
Максаковой придется бежать из Украины
20:01
Куклачев отправляет своих кисок в "декретный отпуск"
19:47
В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом
19:45
Чиновники в России стали больше зарабатывать
19:30
Мединский в четвертый раз станет папой
19:23
Пригожин заговорил о сбежавшем муже Хлебниковой
19:22
Первое видео с Караченцовым после аварии
19:04
Порошенко опозорился перед всей Европой
18:48
Питт возобновил отношения с Энистон
18:31
Молдавия внезапно отзывает посла из России
18:20
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева
18:04
Голливудские звезды-однолюбы
17:57
Названы самые грязные российские регионы
17:57
Сирийские войска выбивают "ИГ" из Пальмиры
17:48
Француз забил самый курьезный гол года (видео)
17:36
Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар
17:29
Под Псковом начались российско-белорусские учения
17:21
Активисты "Стопхарама" гоняют в Москве мусульман-алкоголиков
17:18
Минфин выступил против повышения пенсий
17:15
Март в России будет аномальным
17:11
Какие комплексы и страхи мешают добиваться целей
17:04
Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
17:01
Что известно о новом бомбардировщике ПАК ДА
16:53
На востоке Москвы мужчину подстрелили в ягодицу
16:47
Любовный гей-треугольник Игоря Чапурина
16:24
Выпившая жена Караченцова села за руль после поминок
16:24
Cамые кошачьи места на планете
16:19
Мейвезера обокрали во время пьянки с Бибером
16:16
Литр воздуха Альп продают по 167 долларов
16:14
Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов
16:05
В приюте для животных в Москве случился пожар
15:59
Безутешный Киев оплакивает экспорт в Россию
15:57
Меньщиков об участии Шурыгиной в "Доме-2"
15:42
Савченко готова стать украинским Пиночетом
15:36
За что фильм о геях получил "Оскар"
15:34
Гороскоп здоровья на март 2017 года
15:33
Учителя отметили вечеринкой увольнение директора-самодура (видео)
15:32
Посреди Москвы-реки обнаружено огромное пятно
15:24
Где в Москве самые дешевые квартиры
15:16
Любовника Чапурина рассекретили
15:12
В мусорке на юге Москвы нашли труп младенца
15:09
Звезду известного сериала арестовали на Урале
15:01
Спасением от рака назвали голод
14:54
Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"
14:52
Пьяную москвичку ограбили после изнасилования на парковке
14:44
Помощница Трампа оправдалась за развратную позу
14:41
Россия стала главным инвестором Украины
14:40
Северные олени массово сбегают из Карелии
14:34
Отец Фриске: В этом деле многое неясно
14:29
Россиянам предложили выживать на 46 рублей в день
14:24
Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом
14:23
Калифорния уходит под землю
14:17
Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
Фриске бьются за каждую копейку
Жена Караченцова выпила перед аварией
На что живет Михаил Горбачев
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Калашникова о Шурыгиной: Она еще свое получит
Авто

У певца Мити Фомина отобрали водительские права

Митя Фомин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Экс-солиста музыкальной группы Hi-Fi Митю Фомина на 1,5 года лишили водительских прав. Головинский суд Москвы принял такое решение из-за того, что певец находился за рулем в нетрезвом состоянии.
прочитано 1148 раз

За пьяную езду звезде помимо лишения прав придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Более того, Фомин находился за рулем еще и в состоянии наркотического опьянения. Однако суд исключил указание на этого факт из описательной части постановления.

ПО ТЕМЕ

Звезду Comedy Club задержали за грубое нарушение ПДД

Автомобиль лишенного прав актера Николаева снова попался на нарушениях

"Головинский суд сегодня оставил без изменения постановление судебного участка мирового судьи 67 района Левобережный от 22 декабря 2016 года в отношении Фомина, а апелляционную жалобу его защиты – без удовлетворения", – цитирует пресс-секретаря суда Александру Евдокимову ТАСС.

По ее словам, Фомин не явился на рассмотрение жалобы. Судья в присутствии защитников провинившегося огласил решение, которое вступило в законную силу.

Отметим, в конце августа 2016 года на Ленинградском проспекте столицы инспекторы ДПС остановили внедорожник Mercedes, за рулем которого находился певец. Фомин вел себя эмоционально, что насторожило правоохранителей, и они предложили ему пройти медосвидетельствование.

В отношении певца был составлен протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Суд признал певца виновным и вынес минимальное наказание по этой статье.

Автор: Людмила Фоканова28 февраля 2017, 16:33

комментарии

Политика

Порошенко опозорился перед всей Европой
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева
Савченко готова стать украинским Пиночетом
Трамп испугался ехать в гости к Елизавете

Шоу-бизнес

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Пелагея опять собралась рожать
Известный ведущий о причине расставания с Сотниковой
Катя Семенова: Не знаю, за что мне такие испытания

Проишествия

Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Идеи подарков на 8 Марта
Cамые кошачьи места на планете
Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов
За что фильм о геях получил "Оскар"
Авто

Кокорин гонял по встречке на Bentley в центре Москвы

Теперь ему грозит лишение водительских прав
Общество

Женщина родила близнецов через 6 дней после первенца

На данный момент, все трое детей находятся в реанимации
Шоу-бизнес

На Макаревича обиделась школа после скандала с поборами на выпускной

Популярный певец дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Известный ведущий о причине расставания с Сотниковой

Популярный шоумен дал откровенное интервью

Гороскоп

Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Любовный гороскоп на март 2017 года
Максаковой придется бежать из Украины
Гороскоп здоровья на март 2017 года

Фоторепортажи

Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
Как менялась Настасья Самбурская
Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами
Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

Спорт

Российский биатлонист решил выступать за Корею
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва
Француз забил самый курьезный гол года (видео)

Регионы

Названы самые грязные российские регионы
Москвич сбил в горах архызского барана (видео)
Мальчика под Пензой 20 раз ударили ножом
У заботящейся о бездомных собаках россиянки насмерть загрызли дочь
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru