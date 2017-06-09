Волочкова изменила внешность после предательства

Анастасия Волочкова преобразилась. Скандально известная балерина призналась, что на перемены во внешности она решилась после предательства близкого человека.

Анастасия Волочкова объявила о смене имиджа на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Танцовщица опубликовала фотографию, на которой запечатлена в обществе молодого мужчины. Им оказался стилист – именно он стал автором нового образа балерины.

"Мой друг стилист Аркадий гостеприимно принял меня сегодня в его домашней студии на Арбате, угостил огурчиками и клубникой и придал моим волосам еще более светлый цвет. Так лучше? Как думаете?" – обратилась к многочисленным поклонникам Анастасия.

Волочкова объяснила решение изменить внешность. "Просто после предательства и обмана человека из моего окружения очень захотелось света и радости. А позитив всегда спасителен. Но мое грандиозное качество-умение отстаивать правду и справедливость", – заявила Волочкова.

Пользователи соцсети немедленно отреагировали на новый образ балерины. Их мнение оказалось неоднозначным. "Анастасия!!! так несомненно лучше, свежо и красиво! а на предательство отвечайте красотой! пусть завистники сдохнут от зависти😂", "Все замечательно!", "Обычный выжженый блонд. С деньгами можно в сто раз лучше сделать. Зачем делать из балерины буфетчицу 😏", "Не нужна здесь челка. Просто чистые, прямые волосы, убраные за ушки, цвет свело русый, но никак не этот выжженый. Стилист портит волосы..." – высказали свое мнение фанаты.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июн 8 2017 в 2:32 PDT

Ранее Анастасия опубликовала фотографию с другим мужчиной. Им оказался Антон Собянин, племянник столичного мэра. "После репетиции забежала к моему доброму другу Антону Собянину на чашку чая.☕️ Загорел, постройнел и помолодел.👍🏼 Дорожу нашими многолетними отношениями и дружбой🌺", – призналась своим подписчикам Анастасия, приятельствующая с правильными людьми. Кстати, в беседе с журналистами Собянин отверг все слухи о якобы романе с балериной.