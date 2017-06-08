Хромая Кудрявцева с трудом передвигается

Травмированная телеведущая ради денег согласилась на серьезное испытание. Она много часов проведет на высоченных каблуках.

Завтра Лера Кудрявцева в 15-й раз проведет церемонию вручения музыкальных наград канала МУЗ-ТВ. На ее памяти за годы работы в ходе мероприятия случалось всякое – проливные дожди, срывающие крыши ураганы, тропическая жара. Правда, Лера всегда с честью справлялась с любой внештатной ситуацией.

Но грядущая церемония станет для нее серьезным испытанием. Дело в том, что Кудрявцева накануне повредила ногу и с трудом передвигается. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции ведущих премии, в которой участвовала и Лера. Казалось, что в ходе совместной фотосессии с коллегами она передвигалась, превозмогая боль. Хотя, возможно, мысль о серьезном гонораре станет для звезды мощным обезболивающим.

"Главной фишкой концерта станет моя хромота", – пошутила Лера. Как писали ранее Dni.Ru, она пообещала сменить два образа за вечер. Но ужас в том, что оба наряда предполагают высокие каблуки. И ходить в них предстоит не менее восьми часов.





Как рассказал Dni.Ru Дмитрий Нагиев, который тоже приглашен вести премию, завтра в спорткомплекс "Олимпийский" все задействованные в церемонии артисты приедут рано утром. Будет отрепетирован проход по красной дорожке, следом состоится генеральный прогон шоу. Ведь вечером, во время прямого эфира, все должно пройти идеально, точно уместившись в отведенный хронометраж.

