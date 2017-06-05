Панина сравнили с Джигурдой после гадкой выходки

Алексей Панин уверяет всех, что завязал с непристойным поведением и живет праведной жизнью. Однако это не помешало артисту вновь стать главным действующим лицом громкого скандала. Dni.Ru обратились к актеру за комментариями.

Накануне в Сеть попал ролик, на котором Панин запечатлен разгуливающим по улице в женском белье и ошейнике. Актер ведет себя вызывающе раскованно и явно наслаждается происходящим. Алексей уверяет журналистов, что видео было снято несколько лет назад исключительно для домашнего пользования и неактуально за давностью лет.

Однако негодующих становится все больше, количество просмотров ролика стремительно растет, а Панина заваливают звонками с претензиями и расспросами. Dni.Ru связались с артистом и попросили прокомментировать произошедшее.

"Пожалуйста, отстаньте от меня. Я уже забыл про это все и живу совершенно другой жизнью. Это вы варитесь в кастрюле с грязью. Я давно пошел дальше. Всего доброго", - ответил замученный Панин.

Публикация от Блокнот Звезды (@bloknot_stars) Июн 4 2017 в 5:21 PDT

Интернет-пользователи сравнили скандального актера с Джигурдой: "Панин – это еще один мерзкий урод. Таких, как он и Джигурда с Анисиной, нужно держать в дурке пожизненно. Да сколько у нас среди артистов и шоу-бизнеса таких уродов-извращенцев? Снимают себя в непристойном виде, да и сами эти видео выкладывают".

Фолловеры предположили, что Панин сам опубликовал похабную запись, чтобы не терять рейтинг. "Видимо, делают это, чтобы их имена не забывали. Эти люди не должны быть публичными, тем более рукопожатными. Это моральные уроды. Даже животные прячутся от всех в определенное время, а эти – все напоказ. Вот и развращают наших детей, а мы виним иностранцев. Своих тварей хватает", – комментирует разъяренная публика.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июн 3 2017 в 12:30 PDT

Напомним, Алексей Панин в последние годы больше известен своим из ряда вон выходящим поведением, чем яркими ролями в кино. Только недавно артист оправдался на полиграфе за шокирующее видео с собакой. Теперь звезде вновь придется доказывать свою непричастность к содеянному.