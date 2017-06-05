Поклонники напали на дочь Веры Брежневой

Пользователи Сети подвергли жесткой критике старшую дочь Веры Брежневой Соню Киперман. Блогеры выразили сомнение в успехе модельной карьеры 16-летней девушки, сравнив ее с дояркой.

К 16 годам старшая наследница Веры Брежневой Соня Киперман уже многого добилась: она часто бывает за границей, делает карьеру в модельном бизнесе. Девушка регулярно фотографируется для различных брендов и дефилирует по подиуму.

Однако у пользователей Сети масса нареканий в адрес Сони. Дескать, и внешность у нее не модельная, и сама ничего не добилась, а мать заплатила. А в итоге даже порадовались, что Киперман еще не начала петь, как сделали многие дети отечественных артистов.

"И не один (одна) на заводе не работает. Дармоеды", "Не царское это дело – работать. Тем более когда нет желания и способностей", "Плотненькая, коротенькая, короткошея Соня Галушка – модель?!", "хорошо, что пока не поют, как Шульгина, Жулина", "Дочка Галушки реально страшненькая, и шеи нет совсем. Обоих как будто только от подойника оторвали. А туда ж – модели!", "Ну точно! А я думаю кого мне Соня напоминает... Доярка!!" – высказали свое мнение пользователи интернета.

Slaying with my momma❤️ Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper) Апр 12 2017 в 7:08 PDT

Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper) Фев 4 2017 в 9:25 PST

Отметим, что ранее жесткой критике подверглась и сама Вера Брежнева. Артистка порядком удивила многочисленных фанатов, когда внезапно в Stories опубликовала фото, на котором запечатлена с розовыми волосами. Подписчики певицы выразили свое мнение относительно перемены во внешности, причем негативных отзывов было большинство.

"Волосы в розовый, а лицо в оранжевый?", "ну что за бред? вера в фотошопе покрасила волосы и мы должны кинуться ее обсуждать", "Это было бы мило, если бы ей было бы лет 16. В 35 это странно", "Волосы лежат АБСОЛЮТНО одинаково на обеих фото. Так что волосы покрашены фильтром или фш", "Поддерживаю, фотошоп", "А это ни фильтр случаем?" – раскритиковали Брежневу блогеры.

