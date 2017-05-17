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Что Вера Брежнева скрывает под свободной одеждой

Поклонники разглядели у певицы округлившийся животик. Но свое положение бывшая солистка "ВИА Гры" не комментирует. Она устала от то и дело возникающих сплетен про свою беременность.
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Одной из героинь звездного эфира в новой студии "Русского радио" стала певица Вера Брежнева. Пришла она в легкой свободного кроя блузе. Собравшиеся в "Атриуме" многочисленные поклонники стали шушукаться: мол, кажется, наша Вера скоро снова станет мамой.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Самые внимательные из них обратили внимание, что на официальной странице звезды в социальной сети Instagram в последнее время она публикует лишь снимки, на которых запечатлена молочным или пасхальным планом. И практически везде на ней свободная одежда. Что бы это значило? Может, Вера попросту скрывает беременность, решив, как и многие коллеги, подержать интригу?

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Сама певица официальных заявлений по этому поводу не делает. Вере не нравится постоянное полоскание в Сети ее имени. В декабре прошлого года певица уверяла корреспондента Dni.Ru, что привыкла к перманентно возникающим слухам о своем интересном положении. Тогда она заявила: "Журналисты же то и дело пишут, что, якобы, я беременна.  Могу вам показать свой живот – нет и намека! Но за те три года, что пишут о моей беременности, слониха могла родить слона. Я даже не знаю, откуда берутся эти слухи. Стоит надеть более свободное платье, как тут все думают, что ты в интересном положении". И даже показала плоский живот!

Впрочем, сделала Брежнева и любопытную оговорку: "Беременность – это такое состояние, что мы предполагаем, а бог располагает. Но, безусловно, я на двоих детях останавливаться не собираюсь!" Сегодня у нее подрастают две дочери – 16-летняя Соня и 7-летняя Сара.

Автор: Иван Губкин17 мая 2017, 09:50
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