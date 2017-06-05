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Друг рассекретил отца ребенка Седоковой

Анна Седокова. Фото: GLOBAL LOOK press\ Natalia Shakhanova
Анна Седокова недавно стала матерью в третий раз. Лица возлюбленного певица не показывала ни до, ни после рождения сына Гектора. Общий друг пары рассекретил отца ребенка.
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Седокова то и дело выкладывает в Instagram фотографии новорожденного наследника, но об отце малыша девушка до сих пор не проронила ни слова. Фолловеры бывшей солистки "ВИА Гры" сперва предполагали, что им является солист группы MBAND Анатолий Цой. Эта информация не подтвердилась.

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Анна Владимировна Седокова певица

Спустя время, любопытные фанаты стали подозревать певицу в связи с 25-летним бизнесменом Артемом Комаровым – сыном челябинского магната. К счастью, подписчикам Седоковой не пришлось долго мучиться в томительных догадках. Солист музыкального коллектива "Пилигрим" Андрей Ковалев выложил совместное фото новоиспеченных родителей, сопроводив его комментарием, не оставляющим никаких сомнений.

 

Публикация от Андрей Ковалев (@andreykovalev_russia)

 

"Приятно, что Аня и Артем вместе и счастливы. С моей легкой руки! Год назад я их познакомил на одном мероприятии. Теперь растет маленький Гектор, скоро свадьба! Впереди их ждет долгая и счастливая жизнь", – разоткровенничался Андрей. В комментариях под фотографией пары тут же активировались недоброжелатели. Интернет-пользователи выяснили, что певица забеременела от своего жениха спустя 2 месяца после знакомства.

"А потом еще у себя на странице писала, что ребенок долгожданный. Конечно, для нее 2 месяца ожидания зачатия были мучительными, такое богатство на кону", – ехидно прокомментировала подписчица артиста. Некоторые утверждают, что на момент знакомства с Анной Артем был женат и вместе с супругой воспитывал сына Филиппа.

 

 

Анну обвинили в том, что она разрушила счастье молодых людей: "А ничего, что это счастье на чужом несчастье? У Артема есть девушка, с которой они встречались много лет, она просто воспитанная, и не стала залетать до брака. А Аня без принципов, разрушила все мечты этой милой хрупкой девочки, которая сейчас очень несчастна. Нам этому радоваться?".

За спиной Седоковой два брака, от которых у девушки растут две дочери, Алина и Моника. По словам певицы, в личной жизни ей везет не так, как в карьере, поэтому отныне свои отношения она не намерена предавать огласке. Интересно, как артистка отреагирует на подобный жест со стороны Ковалева. 


Автор: Василиса Моргунова5 июня 2017, 15:35
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