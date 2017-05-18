Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде

Анна Седокова недавно стала мамой в третий раз. Певица признается, что уследить за тремя детьми непросто, но ей активно помогают дочери, которые с первых дней беременности звезды проявили о ней заботу и помогали во всем.

"Я напомнила дочерям, что рассчитываю на их помощь, что они вместе со мной будут малыша поить, кормить, и девочки очень радовались этому. Моника не уходила в садик без того, чтобы не поцеловать мой животик. А Алина, как взрослая, безумно за меня переживала, следила, чтобы я ничего тяжелого не поднимала. В общем, нового члена семьи все ждали с нетерпением", – сообщила Седокова.

Самым сложным Анна считает процесс укладывания детей спать, поскольку все ложатся в одно время. Но и с этой проблемой звезда справилась отлично, придумав простой и действенный выход из ситуации – ложиться спать вместе, вчетвером. К счастью многодетной матери, дочери еще ни разу не пожаловались на то, что братик просыпается ночью.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 14 2017 в 1:47 PDT

Экс-солистка "ВИА ГРЫ" сообщила, что с появлением третьего ребенка у нее произошла переоценка ценностей и молодая мама стала меньше внимания уделять мелочам. Анна успокаивает себя, что нет ничего страшного, если дочь пойдет в школу с пятном на майке. По ее мнению, лучше поберечь нервы, ведь атмосфера спокойствия – залог успешной семьи.

Седокова учит дочерей концентрироваться на хороших вещах, постоянно напоминает им, что они команда и распределяет свою любовь к детям равномерно. "Каждый ребенок должен чувствовать себя нужным, иметь свою роль в доме и отдельное время, чтобы остаться наедине с мамой", – призналась Седокова "Антенне".