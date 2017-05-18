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Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде

Анна и Алина Седакова. Фото:instagram.com/lalina_one
Анна Седокова недавно стала мамой в третий раз. Певица признается, что уследить за тремя детьми непросто, но ей активно помогают дочери, которые с первых дней беременности звезды проявили о ней заботу и помогали во всем.
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"Я напомнила дочерям, что рассчитываю на их помощь, что они вместе со мной будут малыша поить, кормить, и девочки очень радовались этому. Моника не уходила в садик без того, чтобы не поцеловать мой животик. А Алина, как взрослая, безумно за меня переживала, следила, чтобы я ничего тяжелого не поднимала. В общем, нового члена семьи все ждали с нетерпением", – сообщила Седокова.

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Самым сложным Анна считает процесс укладывания детей спать, поскольку все ложатся в одно время. Но и с этой проблемой звезда справилась отлично, придумав простой и действенный выход из ситуации – ложиться спать вместе, вчетвером. К счастью многодетной матери, дочери еще ни разу не пожаловались на то, что братик просыпается ночью.  

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Экс-солистка "ВИА ГРЫ" сообщила, что с появлением третьего ребенка у нее произошла переоценка ценностей и молодая мама стала меньше внимания уделять мелочам. Анна успокаивает себя, что нет ничего страшного, если дочь пойдет в школу с пятном на майке. По ее мнению, лучше поберечь нервы, ведь атмосфера спокойствия – залог успешной семьи.

Седокова учит дочерей концентрироваться на хороших вещах, постоянно напоминает им, что они команда и распределяет свою любовь к детям равномерно. "Каждый ребенок должен чувствовать себя нужным, иметь свою роль в доме и отдельное время, чтобы остаться наедине с мамой", – призналась Седокова "Антенне". 

Автор: Василиса Моргунова18 мая 2017, 18:17
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