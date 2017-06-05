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Мария Кожевникова на шестом месяце беременности

Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/
По информации некоторых СМИ, актриса Мария Кожевникова ждет третьего ребенка. Сейчас звезда фильма "Универ" якобы находится на шестом месяце беременности.
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В последнее время Мария Кожевникова не посещает светские мероприятия, а в социальных сетях публикует старые фотографии. Говорят, причина внезапного исчезновения актрисы проста – она ждет третьего ребенка, но о беременности предпочитает не распространяться.

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Куда разговорчивее оказалось окружение актрисы. "Беременность у Маши проходит легко. Не было токсикоза, слабости. За питанием старается следить, чтобы не слишком сильно поправиться. Они с мужем хотят большую семью, планировали еще детей, поэтому новость о том, что скоро снова станут родителями, их невероятно осчастливила. Женя всегда был заботливым супругом, а сейчас просто окружил ее вниманием – часть домашних забот взял на себя. Радует Машу то цветами, то сладеньким. Они с мужем очень разные по характеру, но между ними царит такая гармония, какую редко можно встретить", – цитирует друга семьи Starhit.

Напомним, у Марии Кожевниковой двое сыновей: трехлетний Иван и двухлетний Максим. "Маша и Женя стараются всячески развивать сыновей. Они у них и рисуют, и читают, и лепят. Мальчики очень послушные, любознательные, внимательные. И оба с нетерпением ждут, когда родители подарят им еще одного карапуза", – рассказали в окружении Марии Кожевниковой и ее супруга Евгения Васильева.

Отметим, что Dni.ru еще в апреле обратили внимание, что с внешностью Марии Кожевниковой что-то случилось. Популярная актриса, ранее выходившая в свет в облегающих нарядах, вдруг изменила себе и стала появляться на публике в не сковывающих фигуру одеждах.

Автор: Наталья Аряева5 июня 2017, 09:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Кожевникова спрятала живот за свободным платьем

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