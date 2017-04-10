Модель Ирина Шейк родила первенца

Известная российская модель Ирина Шейк родила. Манекенщица подарила своему возлюбленному, голливудскому актеру Брэдли Куперу, первенца.

Как утверждает зарубежная пресса, модель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер впервые стали родителями. Малыш (его пол и имя пока неизвестны) появился на свет еще две недели назад, однако представители СМИ узнали радостную новость лишь сейчас, передает People.

Сами новоиспеченные родители предпочитают не комментировать информацию. Пока 42-летний актер упорно отмалчивается, его 31-летняя подруга регулярно публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram старые фотографии различных съемок, на которых и в помине нет округлившегося животика. А если и имеется, то тщательно спрятан за свободную одежду или различные предметы.

Тем не менее, в конце марта папарацци приметили Ирину Шейк на одной из продуктовых точек Лос-Анджелеса. Известную модель сопровождала ее мать Ольга. Модель выбрала для прогулки свободное спортивное платье светлого цвета и... меховые тапочки. Завершали образ убранные в небрежный пучок волосы и солнцезащитные очки. В руках Ирина держала покупки. По всей видимости, модель чрезвычайно следит за своим здоровьем, потому что она несла в руках пакеты с клубникой.

Поклонники неоднозначно отнеслись к снимкам. Пока одни фанаты восхищались округлившейся моделью и делали выводы, что совсем скоро Ирина станет матерью, раз ее родительница перебралась к ней в Калифорнию, другие отметили, что Шейк растеряла всю свою прелесть из-за лишнего веса.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Фев 25 2017 в 12:16 PST

Напомним, информация о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, появилась после того, как российская модель прошлась в белье по подиуму на шоу Victoria's Secret в конце 2016 года. Несмотря на старательно спрятанную в пеньюар фигуру, Ирине не удалось скрыть сильно округлившийся живот.

