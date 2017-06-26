Экс-солистка "ВИА Гры" показала ягодицы прохожим

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и телеведущая Ольга Романовская, временно замещавшая Елену Летучую в проекте "Ревизорро", опозорилась в Швейцарии. Фигуристая брюнетка прошла немало улиц, прежде чем ей сообщили, что у нее задралась юбка.

О забавном конфузе, случившемся в Женеве, Романовская рассказала своим подписчикам в Instagram, а те успокоили девушку, что с ее идеальной фигурой одежду вообще можно не носить.

"Я шла по городу, никого не оставляя равнодушным😌 Машины притормаживали, сигналя. Мужчины на французском весело что-то кричали мне в след, я ничего не поняла, но, думаю, что-то хорошее (а может и нет))) Школьницы толкали друг друга локтем, перешептываясь. Даже всегда деловые "белые воротнички" свистели, проходя мимо..." – хвастливо начала свой рассказ 31-летняя секс-бомба, отправившаяся гулять по Женеве в мини-юбке.

Уверенная в себе экс-солистка "ВИА Гры" из-за такого внимания не смутилась. Она посчитала, что все в восторге от нее. "Спросите, в чем мой секрет? Может, уверенность, улыбка, загорелые ноги?.. Нифига! Это 5 кварталов, пройденных с задранной юбкой😒", – с иронией написала в микроблоге артистка.

enter; width:100%;"> Публикация от Романовская Ольга (@romanovskaolga) Июн 26 2017 в 7:12 PDT

Романовская могла так и весь день проходить, если бы ей не открыли глаза. "Спасибо одной доброй женщине , что сказала) Через пару кварталов, вновь почувствовав вентиляцию в области ягодиц и заметив заинтересованные взгляды, я поняла, что снова веселю народ😆 Коварный рюкзак цеплял при ходьбе юбку, постепенно поднимая ее вверх", – обвинила во всем аксессуар Ольга.

Публикация от Романовская Ольга (@romanovskaolga) Июн 24 2017 в 1:31 PDT

Артистка не жалеет, что так вышло. "Мораль этой истории такова: одна на несколько секунд смущенная мадам заставила улыбнуться сотни людей на своем пути🤗Девушки! Дарите радость! Носите юбки", – рекомендует эстрадная исполнительница.