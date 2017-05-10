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Шоу-бизнес

Экс-солистка "ВИА Гры" попала за решетку

Ольга Романовская. Фото: пресс-служба певицы
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Ольга Романовская, заменившая на несколько месяцев Елену Летучую в телепроекте "Ревизорро", угодила за решетку. В Сети появились фото сексапильной певицы в тюремной робе.
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К радости поклонников Ольги (во времена "ВИА Гры" носившей фамилию Корягина), узницей она стала лишь на пару часов на съемках своего нового клипа с аппетитным названием "Папайя". Артистка оделась в форму заключенных и посидела какое-то время в настоящей камере в одесской тюрьме.

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Интересно, что Романовская не в первый раз играет преступницу. В клипе "Цветок и нож" группы "ВИА Гра" она уже играла женщину, осужденную за убийство любимого мужчины. Правда, в тюремных декорациях снималась тогда Альбина Джанабаева, а фигуристой Ольге достались постельные сцены.

Ольга Романовская. Фото: пресс-служба певицы

Душещипательный клип Романовской, после "ВИА Гры" отправившейся в сольное плавание, снимали не только в Одессе, но и в Таиланде на острове Самуи. Там певица не только предстает во всей красе в бикини, но и выходит замуж за жгучего брюнета.

Ольга Романовская. Фото: пресс-служба певицы

К слову, Ольга выступает не только сольно. Она является еще и участницей трио Queens, в котором помимо нее числятся другие бывшие солистки "ВИА Гры" Татьяна Котова и Санта Димопулос. Можно сказать, таким образом исполнительницы утерли нос своему бывшему продюсеру – Константину Меладзе.

Ольга Романовская. Фото: пресс-служба певицы

И еще Романовская с переменным успехом пробует себя на телевидении. С 13 апреля по 19 октября 2016 года являлась ведущей журналистского телепроекта "Ревизорро" на телеканале "Пятница!", заменив Елену Летучую. Но поклонники строгой блондинки не слишком жаловали Ольгу. Позже, по слухам, между Романовской и руководством телеканала "Пятница" произошел конфликт. Летучая вновь стала ведущей "Ревизорро". Но сама певица утверждала, что покинула проект по личным причинам.

 

Автор: Елена Алешина10 мая 2017, 17:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что стало с бывшими солистками "ВИА Гры"

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