Фото изменившегося Караченцова появились в Сети

Актер Андрей Мерзликин опубликовал свежие фотографии легендарного артиста Николая Караченцова. Тот сильно изменился – загорел и повеселел.

Популярный актер Андрей Мерзликин вместе с семьей отдыхает в Болгарии. В один из дней артист встретился с Николаем Караченцовым и его супругой, актрисой Людмилой Поргиной. Пара на протяжении нескольких недель находится в Болгарии, где у их сына Андрея есть свои апартаменты.

Мерзликин опубликовал фотографии Караченцова и Поргиной на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Здешний воздух явно пошел на пользу Николаю – он загорел и повеселел.

"Людмила Поргина рассказала много удивительных историй из их жизни, историй из творчества, историй из "нового" этапа жизни, легендарного Николая Петровича Караченцева. Обсудили современный #театр #кино #живопись #воспитание детей и внуков!)) Получил подсказки в своем продвижении спектакля о Шукшине, в Москве... Вишня, черешня, чай и кофе, тортик и пирожные (Н.П. оказался сластена, как и я впрочем), лучшие #друзья для таких полуденных бесед!" – рассказал Мерзликин.

enter; width:100%;"> Публикация от Мерзликин Андрей �� (@merzlikinandrey) Июн 25 2017 в 4:16 PDT

Ранее актер повстречал Караченцова и Поргину по дороге в храм. "Вот так встреча! Мы знакомы давно, но общаемся редко)) #сын попросил меня сфотографировать его с Актером. Меня покорило, что Федор знает "Кто Это"!!!" – сообщил Андрей.

Публикация от Мерзликин Андрей �� (@merzlikinandrey) Июн 18 2017 в 1:21 PDT

Напомним, в конце февраля Николай Караченцов и Людмила Поргина попали в автомобильную катастрофу. К счастью, никто не пострадал. Позднее Поргина призналась: "У меня ощущение, что мы только что родились и смотрим на мир с удивлением. Я испытываю такое же острое чувство жизни, какое было, когда 27 февраля после аварии нас вытащили из машины, и я увидела, что все живы. Начинаешь ценить каждый прожитый день".