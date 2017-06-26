Поклонница жестоко отомстила Васильеву из "Модного приговора"

Ведущий рассказал о странных дамах, которые атакуют его. Некоторые послания фанаток шокируют.

Историк моды Александр Васильев уже десять лет ведет программу "Модный приговор" на Первом канале. Шоу о волшебном преображении Золушки в принцессу очень любят российские измотанные повседневностью дамы. И атакуют ведущего, которого считают магом и чародеем, посланиями.

"Я каждый день получаю письма типа "Обожаю вашу программу, вы такой добрый! Купите мне квартиру", – рассказал Александр. – Или: "Вы – святой человек! А у меня беда: мама болеет, папа умер и нечем платить за зубы. Переведите мне 132 тысячи. Вот мой счет в Сбербанке".

Самое потрясающее послание содержало, по словам Васильева, такой текст: "Люблю "Модный приговор", но собралась умирать. Пришлите мне модный саван – черный, размер – 52, с белым воротничком".

Ведущий смотрит на это с юмором. Особенно умиляют его критики. "Ненавистники пишут по любому случаю гадости: "Васильев оделся в кепку. Какая страшная кепка!", "Он поехал в Италию. Ненавижу Италию", "Васильев выпустил фарфоровые чашки. Не пью чай!". Одна женщина методично писала пасквили под шестью псевдонимами. Как-то спросил ее, почему она это делает. "Вы, – отвечает, – не обратили на меня внимание. Я на трех ваших встречах была, причесывалась, наряжалась, а вы меня даже на ужин не пригласили. И я решила мстить!" – цитирует Васильева журнал The Hollywood Reporter: Russian Edition.