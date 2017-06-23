У Юлии Волковой нашлась сестра

оказывается, у популярной исполнительницы, бывшей солистки группы "Тату" Юлии Волковой есть сестра. Певица тщательно скрывала ее долгие годы.

Юлия Волкова стала очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". несмотря на то, что пока шоу не вышло в эфир, журналисты узнали некоторые подробности предстоящего выпуска. В частности, выяснилось, что у Юлии Волковой есть сестра.

Это родственница по отцу и живет она в Германии. Волкова тщательно скрывала сестру ото всех, рассказали в пресс-службе канала НТВ. Однако Юлия наконец решила перестать прятать ее, и она появится в студии передачи.

Зайдет речь и о другой стороне личной жизни певицы. В свои 32 года Юлия Волкова мать двоих детей. У нее подрастают дочь Виктория и сын Самир. Однако, как оказалось, она ни разу не была замужем, а отцы ее детей не общаются не только с ней, но и с детьми.

enter; width:100%;"> Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) Май 20 2017 в 3:19 PDT

Однако много волнений принесли певице вовсе не мужчины, а здоровье. Волкова рассказала о том, как боролась с тяжелейшим заболеванием, которому теперь обязана своим сорванным голосом.

Напомним, лишь недавно стало известно, что у Юлии Волковой был рак щитовидной железы.После операции по удалению злокачественной опухали она не могла петь.

"В 2012 году во время обследования у меня обнаружили онкологию. После необходимых анализов врачи подтвердили: у меня рак щитовидной железы. Во время операции по удалению опухоли мне повредили голосовой нерв. Когда я очнулась после наркоза, то должна была заговорить, но у меня просто не было голоса, я лишь шептала. Это был самый критический момент в моей жизни", – призналась Юлия Волкова.

Отметим, что слухи об онкологическом заболевании у артистки ходили на протяжении нескольких лет. Дескать, охрипший голос у певицы не просто так, а из-за рака гортани. Тогда Юлия никак не комментировала эту информацию, молчав до последнего.