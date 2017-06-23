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Шоу-бизнес

У Юлии Волковой нашлась сестра

Юлия Волкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
оказывается, у популярной исполнительницы, бывшей солистки группы "Тату" Юлии Волковой есть сестра. Певица тщательно скрывала ее долгие годы.
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Юлия Волкова стала очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". несмотря на то, что пока шоу не вышло в эфир, журналисты узнали некоторые подробности предстоящего выпуска. В частности, выяснилось, что у Юлии Волковой есть сестра.

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Победившая рак Юля Волкова отдыхает с детьми

Это родственница по отцу и живет она в Германии. Волкова тщательно скрывала сестру ото всех, рассказали в пресс-службе канала НТВ. Однако Юлия наконец решила перестать прятать ее, и она появится в студии передачи.

Зайдет речь и о другой стороне личной жизни певицы. В свои 32 года Юлия Волкова мать двоих детей. У нее подрастают дочь Виктория и сын Самир. Однако, как оказалось, она ни разу не была замужем, а отцы ее детей не общаются не только с ней, но и с детьми.

Однако много волнений принесли певице вовсе не мужчины, а здоровье. Волкова рассказала о том, как боролась с тяжелейшим заболеванием, которому теперь обязана своим сорванным голосом.

Напомним, лишь недавно стало известно, что у Юлии Волковой был рак щитовидной железы.После операции по удалению злокачественной опухали она не могла петь.

"В 2012 году во время обследования у меня обнаружили онкологию. После необходимых анализов врачи подтвердили: у меня рак щитовидной железы. Во время операции по удалению опухоли мне повредили голосовой нерв. Когда я очнулась после наркоза, то должна была заговорить, но у меня просто не было голоса, я лишь шептала. Это был самый критический момент в моей жизни", – призналась Юлия Волкова.

Отметим, что слухи об онкологическом заболевании у артистки ходили на протяжении нескольких лет. Дескать, охрипший голос у певицы не просто так, а из-за рака гортани. Тогда Юлия никак не комментировала эту информацию, молчав до последнего.

Автор: Наталья Аряева23 июня 2017, 14:07
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