Дочь считает Юлию Волкову "злой мамой"

Певица уверяет, что бывает строгой только когда ее провоцируют. Но ей удалось стать для своих детей настоящей подругой, которой они доверяют.

У бывшей участницы группы t.A.T.u Юлии Волковой подрастают двое очаровательных детей – 12-летняя Виктория, рожденная от Павла Сидорова, и 7-летний Самир от сына генерального директора компании "Мосстроймеханизация-5" Парвиза Ясинова. Корреспондент Dni.Ru встретился с певицей и ее отпрысками на детской премии "Первые герои" и поинтересовался, какая Юля мама и насколько она сурова в подходах к воспитанию.

"Злая она, очень злая!" – то ли в шутку, то ли всерьез заявила ее дочь Виктория. Но родительница ее тут же осекла: "О, сейчас она вам наговорит! Я могу, конечно, и крикнуть на детей, когда они меня не слушают, когда провоцируют. Но чаще мои дети, к счастью, бывают прекрасными и замечательными". Волкова рада, что стала для своих детей подругой, которой они гордятся, к которой прислушиваются и которую любят просто за то, что она – лучшая в мире мама.

Рассказали сын и дочь звезды и о своих увлечениях. Оказалось, что Вика очень любит классические танцы, а Самир предпочитает брейк-данс и кунг-фу. И даже добился серьезных успехов! А вот шоу-бизнес их почему-то не прельщает пока.

"Глядя на детей, я часто вспоминаю себя в их возрасте, – призналась Волкова. – Я занималась всем подряд – ходила в музыкальную школу, пела в ансамбле "Непоседы", увлекалась плаванием и теннисом. Но тем, кем в итоге стала, я довольна".