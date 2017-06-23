59-летняя Елена Кондулайнен: Все мужчины меня хотят

Елена Кондулайнен снялась более чем в 40 фильмах. После картины "Сто дней до приказа", который вышел на экраны в 1990-м, за ней закрепилось звание секс-символа СССР. Им, как выяснил корреспондент Dni.Ru, актриса считает себя и теперь.

Елена, как Вам удается год от года хорошеть?

Ой, Вы знаете, сама удивляюсь! Что происходит! Наверное, сказываются роли и образы моих героинь. Сейчас, например, играю Екатерину Вторую, которая искала рецепт вечной молодости. И я, кажется, нашла его (смеется). Наверное, дело в том, что я просто наслаждаюсь жизнью.

Государыня, как известно, любила юных фаворитов. Может, поэтому не старела? Только по официальным данным, у нее было 23 любовника. У Вас их много?

Ну а как же! Надо же вживаться в роль целиком! (смеется). Все мужчины меня хотят.

Льстит, что вот уже три десятка лет Вас называют секс-символом?

Раньше было приятно, а сейчас, если честно, нравится, когда оценивают не мои формы и внешние данные, а творчество, песни. Я же песни пишу.

Что Вас сегодня радует?

Деточки мои радуют. Вот на ММКФ я пришла с сыном Мишечкой. Он получил диплом, стал предпринимателем, занимается тренингами в больших аудиториях.

А почему он не пошел по Вашим стопам, не стал актером? Был бы сейчас плейбоем, вешались бы на него поклонницы.

Просто я не смогла его никуда пристроить. У меня нет связей и знакомств в мире кино. Меня берут сниматься просто потому, что я хорошая актриса, без блата. Я всегда прохожу кастинги на общих основаниях. И все меня пробуют-пробуют... Чего уже пробовать – берите и все!

Неужели кто-то отказывал Вам?!

Не то слово! Помню, в Ленинграде мне сказали: "Слишком красивая! Тебя тянет картинка! Невозможно же больше ни на кого смотреть – только на тебя!" И поэтому не утвердили. Потому что в фильме смысл должен быть, а тут только картинка. И секс с экрана так и прет.

Сына не смущает, что Вы любите голой сниматься? То трусы скинете, то без лифчика появитесь...

Он гордится мной! Если серьезно – думаю, сын не видел. У нас дома на компьютере стоит родительский код – нельзя смотреть обнаженные снимки (смеется).