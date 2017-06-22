Глюк'oZa и Кондулайнен явились на ММКФ с декольте до пупа

Популярная певица Глюк'oZa и знаменитая актриса Елена Кондулайнен явились на ММКФ с декольте до пупа. Морозостойкие красотки ради красоты и любви к кино готовы на любые жертвы.

Вечером 22 июня в Москве стартовал 39-й ММКФ, президентом которого является Никита Михалков. За фестивальную неделю отечественные киноманы посмотрят десятки фильмов, заслуживающих внимания. В состав жюри в этом году вошла несравненная Орнелла Мути.

На красной ковровой дорожке перед театром "Россия" начался парад красавиц в роскошных вечерних нарядах. Dni.Ru не смогли не отметить смелое платье певицы и новоиспеченной актрисы Глюк'oZы (Наталья Чистякова-Ионова).

Исполнительница выбрала для церемонии открытия ММКФ черное прозрачное одеяние с экстремальным декольте. Такие платья в народе называют "голыми". Наталья, обладающая идеальной фигурой, в этом наряде выглядит настоящей дивой.

Примечательно, что за несколько часов до красной дорожки Глюк'oZа сфотографировалась с папой и поздравила его с Днем рождения. Вероятно, родитель не возражал, чтобы его эффектная дочь дефилировала в прозрачном платье перед толпой журналистов и гостей кинофестиваля.

enter; width:100%;"> Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Июн 22 2017 в 9:11 PDT

Другой звездой, не испугавшейся плохой погоды и надевшей откровенный наряд, стала роскошная блондинка, 59-летняя актриса Елена Кондулайнен. На голые плечи чаровница накинула шарф, а вот внушительный бюст на радость мужчинам артистка прикрывать ничем не стала.

На красной дорожке Елену сопровождал молодой и весьма привлекательный спутник в стильном костюме с оригинальным галстуком. Журналисты быстро догадались, что это сын Кондулайнен Александр.