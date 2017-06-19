Бывший директор обвинила Джигурду во лжи о завещании

Антонина Саврасова была много лет возле эпатажного актера и знает все его тайны. Поэтому в оценках не стесняется.

Открытое письмо фигуристки Марины Анисиной к Президенту России, которое было опубликовано на нашем сайте, наделало немало шума. Одни осудили спортсменку, другие же считают, что она права в своих суждениях. Dni.Ru обратились за комментариями к Антонине Саврасовой - бывшему директору Никиты Джигурды, супругу Анисиной.

"Я уверена, что это письмо писал сам Никита – стиль и манера его, – уверена Антонина. – Марина зобмирована им, находится в его власти и делает все, что он скажет". "Все, что пишет Анисина в этом письме – глупость. Это можно понять даже по комментариям, которые в Интернете оставляют пользователи, я смеялась над ними", – уверяет Саврасова.

"Этим письмом Никита преследовал две цели, – продолжает Антонина. – Во-первых, хотел напомнить о себе. Он же боится, что его забудут. В письме семья актера просит Президента оградить их от нападок журналистов. Но это лукавство. Если пресса перестанет писать про Джигурду, он сам будет обивать пороги и умолять – слишком любит пиар, славу. Пресса для этой семьи – еще и возможность хорошо заработать. Анисина и Джигурда приходят на эфиры за деньги, получают сотни тысяч рублей. Как они будут зарабатывать, если пресса их забудет?!"

"Вторая цель Никиты – отвлечь внимание от завещания Людмилы Браташ, вокруг которого сейчас кипят страсти, – уверена Антонина. – Завещание скорее всего было. Да, Люся что-то она могла оставить Никите. Что-то Марине. Конечно же, оставила нужную сумму и детям Марины и Никиты на их образование. Но все наследство оставить не могла никак. Поэтому та бумага, которой трясет везде Никита – подделка, фальсификат".

Саврасова пояснила: "С чего бы вдруг Люся полетела в Америку к сомнительному адвокату, чтобы оставить там завещание? Почему это сделано не на номерном бланке в присутствии двух свидетелей, как требует закон Соединенных штатов, а на бумаге компании Браташ? Не на бланке писать заявление можно только в случае, когда человек находится в экстремальных условиях – на корабле, в самолете, когда ему грозит смерть. Но Люсе ничего не угрожало и ничего не мешало сделать все по правилам!"

"Если какие-то завещания и существовали, то, скорее всего, они не были узаконены и официально упакованы – их легко было уничтожить. Доступ же к сейфу с документами был у Светланы, сестры Браташ. Я, кстати, не верю, что Люся умерла своей смертью. Ее убрали, как мне кажется, помогли умереть", – говорит Саврасова.

"Я уверена, что эти деньги никому ничего хорошего не принесут. Эти деньги "прокляты". Поэтому много раз говорила Никите, что самое правильное – отказаться от наследства Браташ в пользу детей больных лейкемией, отдать все на благотворительные нужды, – считает Саврасова. – В этом случае он мог бы по закону получить какую-то часть, а с его филькиной грамотой не получит ничего и только опозорится в очередной раз".

"Никита всем рассказывает, как едва не стал мужем Браташ – это еще одна ложь, – считает Антонина. – У Людмилы никогда таких планов не было. А после ее смерти можно придумывать что угодно. Как и вскрывать сейф, чтобы уничтожить настоящее завещание и другие документы".

