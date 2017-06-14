Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось

На семью актера Никиты Джигурды и его супруги-фигуристки Марины Анисиной льется нескончаемый поток грязи и клеветы. Они устали отбиваться от нападок. И, как в последнюю инстанцию, для защиты были вынуждены обратиться к Президенту России с открытым письмом.

"Дорогой Владимир Владимирович! Я до сих пор помню нашу первую встречу в Елисейском дворце у Жака Ширака, – пишет Анисина. – Я взываю к Вам, потому что вокруг меня и отца моих детей не утихают беспрецедентные клевета и ложь, распространенными жалкими до рейтинга СМИ и ТВ. Гламурные адвокаты, редакторы ток-шоу, сплетники и кликуши упорно тиражируют оскорбительные поклепы в адрес моей семьи. Нам неоднократно угрожали и шантажировали, говоря, что если мы не придем на съемки программ о нашей жизни, то на нас выльет еще больше информационных помоев".

"На сегодняшний день СК и Прокуратурой отказано в возбуждении всех до единого уголовных дел на основе голословных обвинений против Никиты Джигурды. Но популярные СМИ, миллионными тиражами распространявшие ложь и клевету в адрес моего венчанного мужа, не желают признавать поражения. Они не публикуют и не показывают документы, доказывающие невиновность Никиты Джигурды".

"Недобросовестные беспринципные журналисты продолжают распространять дезинформацию, порочащую честь и достоинство нашей семьи. На время поверив клевете и лжи, с нами разорвали ряд очень выгодных коммерческих контрактов как отечественные, так и иностранные фирмы", – заверяет Анисина.



"Оказалась подорвана и опорочена наша деятельность по укреплению российско-французских связей. Планировалось мое присутствие на вашей встрече с новым президентом Французской Республики – Эммануэлем Макроном. Но после очередной провокации редакторов программы "Пусть говорят" и их нецензурных публичных оскорблений я вынуждена была отложить отлет в Париж из-за резкого ухудшения состояния здоровья", – пишет, в частности, прославленная спортсменка.

В конце письма она буквально взывает: "Я прошу Вас, Владимир Владимирович, остановить беспредел. Прошу остановить травлю со стороны редакторов ток-шоу и акул шоу-бизнеса, мстящим нам за наше нежелание играть по их бесчестным циничным правилам. По-женски молю вас о помощи, как мать двоих маленьких детей, боготворящих своего отца. Я верю в маше мужское благородство".

