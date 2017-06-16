Панин напал на "буржуйку" Собчак

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как скандально известный актер Алексей Панин угрожает светской львице Ксении Собчак. Мало того, что артист направил на телеведущую оружие, так еще и причислил к буржуям.

Как оказалось, Собчак и Панин снимаются в одном фильме. Алексей – в роли атакующего со стволом, Ксения же перевоплотилась в аристократку. "Для полного счастья только Джигурды не хватает", – многозначительно заметил актер, комментируя свою новую работу.

Алексей поделился в Instagram фото, на котором позирует не только с Собчак, но и со своей девятилетней дочерью Нюсей. Заботливый, любящий отец часто берет свою наследницу на съемки. Очевидно, что ребенку нравится наблюдать за творческим процессом.

Ксения одета в красное винтажное платье в пол. На руках у нее примостилась милейшая собачка, будто с опаской косящаяся в сторону Панина. "Вот такое у нас кино!🎥" – прокомментировал яркое фото Алексей, наряженный в тельняшку.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июн 16 2017 в 7:57 PDT

Актер выложил видео с репетиции одного из эпизодов фильма. Его герой вторгается в особняк зажиточной семьи и, направив на людей оружие, грозно произносит: "Ну что, буржуи, кончилось ваше время?" Ксения Собчак в образе богатой дамы испуганно вскакивает. "Вы пейте, пейте, не надо бояться человека с ружьем", – с издевкой произносит Панин, который является весьма талантливым артистом.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июн 16 2017 в 7:51 PDT

Еще Алексея запечатлели во время подготовки к съемке. Пока костюмеры старательно его наряжали и приводили в порядок, Панин давал интервью. Он уже заскучал по своему верному другу Никите Джигурде, который тоже отлично бы вписался в картину. "Щас винтовочку взять и по Садовому кольцу прогуляться... Страна точно не очухается от такого креатива еще долго, – вдохновенно произнес Алексей. – Мы идем в Одессу!"

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июн 16 2017 в 5:55 PDT

"Буржуйку в красном в кутузку по сценарию!!! товарищ Ленин одобрит!", "Sobchak, beregi sobaku", "Собака в трансе, главное чтобы транс не был в собаке", "Джигурду нужно с Малаховым помирить", "Алексей в любом виде божественен;)", – от души поглумились пользователи Сети.