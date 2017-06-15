Илону Новоселову сожгли в строжайшей тайне

Проститься с колдуньей пустили только родственников. Гроб не открывали.

Жизнь Илоны Новоселовой оборвалась 13 июня около 17:00 мск. В полдень 15 июня ее тело было сожжено. Девушка просила, чтобы после смерти ее непременно кремировали, и родственники исполнили последнюю волю ясновидящей.

Церемония прощания была закрытой – не пустили никого, кроме близких. В строжайшей тайне держали даже место, попросив поклонников колдуньи отнестись к этому с пониманием. Семья Илоны опасалась врагов, которых у нее было достаточно. Также боялись вандалов и любопытных журналистов.

Гроб был закрытым. Во-первых, тело упавшей с шестого этажа колдуньи было сильно изувечено; во-вторых, Новоселова не хотела, чтобы враги подпитывались ее энергией или использовали гроб в своих страшных обрядах.

Труднее всего сейчас матери Илоны – девушка погибла практически на ее глазах. Говорят, сегодня женщине даже потребовалась медицинская помощь. Погибшей колдунье будет посвящен специальный выпуск программы Андрея Малахова "Пусть говорят".