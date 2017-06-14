Почему Илона Новоселова сменила пол

Ближайшая подруга колдуньи раскрыла шокирующие подробности драмы. Она предупреждала трансвестита о каре.

Кажетта Ахметжанова – экстрасенс, ясновидящая, финалистка шестого сезона проекта "Битва экстрасенсов" – была ближайшей подругой трагически погибшей вчера Илоны Новоселовой. В эксклюзивном интервью Dni.Ru она рассказала о том, почему на самом деле черная колдунья бросилась из окна.

"Илона была частой гостьей в моем доме, – рассказала Кажетта, – причем приходила ко мне не одна, а с мамой. У экстрасенсов меж собой всегда другое общение, чем у простых людей, и в последние месяцы я стала чувствовать, что будет что-то страшное".

"Дело в том, что Илона занималась исключительно черной магией. Она могла в гроб загнать, семью разбить, навести порчу, сглаз. Я много раз говорила ей: "Илона, заканчивай с этими черными делами, ты испортишь себе карму, они до добра не доведут. Но подруга только отмахивалась", – вздыхает Ахметжанова.

"Сегодня все говорят, что Илона бросилась из окна из-за размолвки с любимым. Это нет так. Мужик, с которым она жила, уходил от нее четыре раза, но потом возвращался, так что вряд ли это было серьезной причиной, – продолжает Кажетта. – Дело тут в другом. Илона рассказала мне, что в 13 лет в нее вселилась потусторонняя сила. Этот голос внутри говорил ей, как поступить, он же надоумил сделать операцию по смене пола".

Но после того, как все мужские органы были отрезаны, случилось самое страшное. "Илона мучилась от диких фантомных болей, просто сходила с ума, – уверяет Кажетта. – Депрессии становились все сильнее, срывы были все чаще, она уже не могла работать. Она без конца пила гормональные препараты, но боли были такой силы, что доводили ее до безумия"

"Новоселова все время говорила о том, как сожалеет, что стала женщиной. В мужском обличке, как ей казалось, можно было бы без труда встретить любимую женщину и жить счастливо. Теперь же Илона страдала от внутреннего противоречия", – считает ясновидящая.

"Илона бросилась из окна именно потому, что потеряла контроль над собой из-за боли, не понимала, что ей делать, у нее просто произошло помутнение рассудка, – уверена Кажетта. – Ее мать была в соседней комнате, поэтому не предотвратила беду, когда дочь стала на подоконник и открыла окно..."