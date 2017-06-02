Шокирующие признания бывшего директора Джигурды

В поведении актера, по словам проработавшей с ним много лет Антонины Саврасовой-Абрамовой, много странного. Но она знала артиста совсем другим человеком – добрым, светлым и отзывчивым.

Актер Никита Джигурда в последнее время часто обличает бывшего директора Антонину Саврасову-Абрамову. Ей это надоело, и она сама позвонила в редакцию Dni.Ru с вопросом, мол, почему вы всегда даете слово Никите и не слушаете другую сторону. Редакции показалось корректным выслушать доводы оппонента Джигурды.

"С Никитой я познакомилась в 2004 году, – рассказала Антонина. – Позвонила его тогдашней жене Яне и сказала, что готовлю интересный исторический проект в Старой Ладоге и хотела бы позвать туда Джигурду ведущим. Потом он сам со мной связался, и мы начали работать. Со временем наши отношения стали очень доверительными – я была вхожа в их дом, мне доверяли сына Артемия и Никита даже выписывал на меня доверенности на получение денег".

"Портиться же наши отношения начали в 2007-м, – продолжает Саврасова-Абрамова, – после того, как в жизни Никиты появилась Марина Анисина. Он растворился в новой жене, и я даже знаю почему. Никита всегда ассоциировал себя с Владимиром Высоцким, считал, что он – его реинкарнация. А Марина Анисина – это как Марина Влади. Ведь обе же имеют французское гражданство. С моей, кстати, помощью Анисина и Джигурда повенчались. Это сегодня Марина всем врет, что старалась меня уволить, тогда же она рыдала у меня на коленях и рассказывала, что жизни без Никиты не представляет".

По словам Антонины, в браке Никиты и Марины был обоюдный расчет – мол, Джигурда при помощи олимпийской чемпионки и гражданки Франции хотел покорить Европу, а Анисиной был нужен человек, с которым бы она чувствовала себя как за каменной стеной. Харизматичный, сильный – в глазах спортсменки актер был именно таким.

Когда вокруг Никиты начали сгущаться тучи, Саврасова-Абрамова первой кинулась на его защиту: "Мне позвонили из программы "Прямой эфир" и спросили, работала ли я Джигурдой, а когда получили утвердительный ответ, то позвали меня в студию. Я готова была в клочья разорвать адвоката Жорина, который утверждал, что Никита якобы присвоил себе чужое имущество – речь идет о завещании кумы Джигурды Людмилы Браташ. Разорвать его за унижение Никиты, за нарушение адвокатской этики. Он не имел права оскорблять актера и обязан перед ним извиниться".

"После эфира Никита сам позвонил мне и попросил приехать. Я нашла его несчастным, подавленным, голодным и в итоге поселилась у него в одной из комнат, – вспоминает Антонина. – Он сидел в комнате с опущенными жалюзи и твердил, что боится быть убитым. Я оплатила ему все коммунальные счета, купила еду (деньги, кстати, он мне так и не вернул, но я не обеднею) и посоветовала: "Никита, откажись от завещания Люси, ей эти деньги ничего хорошего не принесли, не будет счастья и тебе". После этого он на меня ополчился".



"Мне почему-то кажется, что документа, по которому все имущество Браташ отходит Джигурде и Анисиной, не существует, – говорит Антонина. – Уж очень мутная история – не номерной бланк завещания, сделано оно почему-то в Америке и заверено сомнительным нотариусом. Да и с чего было вдруг Люсе переписывать абсолютно все свое богатство Никите, когда у нее есть еще пять крестников, жива родная сестра? Завещание у нее, возможно, и было, но его кто-то выкрал после смерти из сейфа, где хранились документы. А то, чем на всех эфирах трясет Джигурда, – искусная подделка, на мой взгляд. Но привлечь за подлог Анисину и Джигурду в России будет сложно. Она – гражданка Франции. Он – подданный Украины".

"Никите можно было бы достойно выйти из этой некрасивой истории – отказаться от наследства Браташ в пользу больных детей, сирот, тогда бы, наверное, он получил какие-то проценты от имущества Люси, но он на это не пошел", – говорит Антонина.

Больше всего бывшего директора скандального актера возмущает то, что тот пытается выставить ее мошенницей и аферисткой. "Я знаю, что Анисина подговаривала людей, чтобы меня оклеветали, – мол, заняла и не отдала 100 тысяч, вхожу в доверие и снимаю деньги со счетов, – вздыхает Саврасова-Абрамова. – И горько, что занимается этим лицо Франции, олимпийская чемпионка, которая должна быть образцом для подражания".

Рассказала Антонина и о странностях в поведении Джигурды. Мол, спит он всегда с ножом под подушкой и вскакивает от каждого шума. Когда же у актера с директором случилась размолвка, забрал у нее все подарки.

"У меня в марте умер отец, а Никита стал злорадствовать – мол, это мне кармическое возмездие. Я ответила: "Побойся бога, папа прожил 80 лет, у него был второй инсульт, какое возмездие?! – пояснила собеседница. – Мне кажется, у Никиты что-то произошло с психикой. Возможно, из-за невостребованности. Хотя я знала его совсем другим – добрым, наивным, великодушным, светлым".