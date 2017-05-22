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Сын изувечил себя после травли Джигурды

Актер рассказал о драме, которая разыгралась из-за травли. Теперь он обратился в суд для защиты своего доброго имени.
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Сегодня вечером в эфир телеканала "Россия" выйдет, пожалуй, самый скандальный выпуск программы "Прямой эфир". Его героем снова станет актер Никита Джигурда. Правда, съемки передачи обернулись грандиозным скандалом. О произошедшем актер эксклюзивно рассказал в интервью Dni.Ru.

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"На той неделе мне и Марине позвонил гостевой редактор "Прямого эфира" и предложил прийти на съемку, – говорит Джигурда. – Мол, мы вам обещаем положительную программу о вашем с Мариной воссоединении. Мне обещали, что от этой передачи все будут в выигрыше – и мы заработаем, и программе высокие рейтинги обеспечены".

"Но меня жестоко обманули, – шокирован актер. – Мне перезвонили и сказали, что  у них нет бюджета. Я ответил, что Марина бесплатно не приедет, а я занимаюсь благотворительными акциями, поэтому буду, чтобы развеять все обвинения в адрес меня и моей семьи. Я, пользуясь тем, что являюсь членом Союза кинематографистов, проник на территорию студии Горького, где шла съемка. Оказалось, что туда вызвали мою бывшую гражданскую жену Яну Павелковскую, обманным путем взяли ДНК у моего старшего брата, тоже находящегося в студии. Накануне звонили и моему старшему сыну от первого брака, которому посулили полторы тысячи долларов, но он отказался приходить без разрешения папы."

"И это все для того, чтобы провести ДНК-тест и установить факт моего отцовства с моим младшим сыном от Павелковской, – говорит Джигурда. – Некоторое время назад редакторы программы "Прямой эфир" предлагали мне миллион рублей за то, чтобы я в студии сдал ДНК-анализ. Но я отказался, сказав, что это травмирует моего ребенка и что я запрещаю это делать. Я предупредил, что они нарушат законы Российской Федерации, мои и моих детей конституционные права, если вынесут эту историю на всеобщее обозрение. А если мама хочет сделать такой тест, то надо проводить его только через суд с судебными приставами, ибо я не доверяю программе "Прямой эфир", опасаясь подлога и провокации. Чем они последние полгода и занимались, выдавая на всю страну клеветнические слухи и ложь". 

Фото: личный архив

"Перед самой съемкой я предупредил креативного продюсера, что категорически против темы с ДНК, что мне обещали положительную программу. И пригрозил, что вызову полицию. А мне в ответ: "Вызывай! Ты уже полгода назад вызвал, и мы ничего не боимся, а ты увидишь, что будет". Закрыли железную дверь, ведущую в студию и начали съемку, продолжив свой фарс, – возмущен Никита Борисович. – Гости в студии спрашивали, где Джигурда. А им отвечали, что я якобы не пришел. И в этот время раздался мой командорский стук в дверь и зрители услышали крик Джигурды: "Э-эй, люби сильней!"

"Мне пришлось вызвать полицию, – пояснил актер. – Когда на съемки приехали двое полицейских, им тоже не открыли дверь, попросив подождать полчаса. И снимали все происходящее на видео. Я объяснил ситуацию, и полицейские вызывали дополнительный наряд. Продюсеры, испугавшись, открыли дверь и выпустили меня на "арену". Я объявил, что тут творится беспредел, и без моего разрешения поднимают тему отцовства моих детей, и что мой старший сын от Павелковской после предыдущих программ с обвинениями меня в изнасиловании и краже денег у моей кумы Людмилы Браташ вскрыл себе вены. Мой монолог прерывался одобрительными аплодисментами массовки. После окончания съемок я поехал в полицейский участок и написал  заявление на продюсеров и редакторов программы – за вторжение в частную жизнь и травлю на протяжении долгого времени".

Фото: личный архив

"Со всех сторон на меня льется ложь, – уверяет актер. – Павелковская, например, дает везде интервью, что я не плачу алименты. А когда она меня выгнала, я оставил ей 110-метровую квартиру с техникой и машину, давал каждый месяц на содержание сыновей по 3 тысячи долларов, это она забыла?! На меня сегодня нет ни одного уголовного дела, Крылатский и Одинцовский РОВД закрыли производство из-за отсутствия состава преступления, хотя в борьбе за завещание недоброжелатели обвиняли меня в снятии денег с карточки Браташ и других грехах. А в следственном комитете есть заявление Людмилы Браташ о том, что Джигурда никогда никаких насильственных противоправных действий против нее не совершал".

"Свидетели в Кунцевском суде неоднократно говорили: Люся всегда подчеркивала, что добровольно оставила завещание в пользу Джигурды и Анисиной, что Джигурда был ее спасителем, – рассказал Никита Борисович. – Несмотря на все вышесказанное, в эфир заявлена программа и транслируется ее минутный рекламный ролик, в котором использованы изображения, взятые без спроса из моих аккаунтов, что нарушает наши с Мариной авторские права. Сейчас я снова направляюсь в полицию, чтобы прекратить творящийся беспредел. Если Народного артиста и Олимпийскую чемпионку программа "Прямой эфир" подвергла такой травле, то что делают с "нераскрученными" представителями шоу-бизнеса и простыми людьми?! Мы с Мариной остановим это беззаконие. Это я вам гарантирую! Secretly We Are Gods!"

Автор: Феликс Грозданов22 мая 2017, 16:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда совершил coming-out на вечеринке

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