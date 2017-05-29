Джигурда обвинил "Пусть говорят" в мошенничестве

Актер грозит продюсерам и редакторам программы уголовным делом. Супруга поддержала его.

Никита Джигурда обратился в полицию с заявлением. "Прошу вас призвать к уголовной ответственности редакторов программы "Пусть говорят", которые за последние полгода в своих программах распространяли ложь и клевету в моей адрес и адрес моей жены – Олимпийской чемпионки Марины Анисиной. Сегодня, несмотря на подписанный договор, создатели программы "Пусть говорят" совершили акт мошенничества, не выполнив своих договорных обязательств, данных устно и письменно", – говорится в его обращении к правоохранительным органам.

"В ответ на мою просьбу заплатить обещанный Марине Анисиной за съемки гонорар меня стали материть в присутствии людей, стоящих за кулисами, оскорбляя мою честь и достоинство в грубой форме. Съемки, вследствие нашего нежелания выходить на съемочную площадку без предоплаты, которую неоднократно подтверждали по телефону, отменили", – заявил актер.

Марина Анисина вступилась за мужа. На своей странице в социальной сети она написала: "После того как Никита Джигурда объявил о том, что Людмила Браташ была убита, на него посыпались через СМИ обвинения во всех грехах! Редакторы сами звонили и звонят нам. Предлагают деньги, обещая объективные, справедливые программы".

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Май 28 2017 в 9:56 PDT

В большинстве случаев нас обманывают! – уверяет Анисина. – Если бы мы не ходили на ТВ, без нас еще больше лжи и обвинений было бы вылито в адрес нашей семьи! Я предположить не могла,насколько цинично и лживо ведут себя редакторы ток-шоу. Если с нами поступают таким образом, то что делают с простыми людьми?! Этот беспредел мы остановим через полицию и законы".

Ранее у Джигруды возникли проблемы с программой "Прямой эфир" на канале "Россия". "Мне и Марине позвонил гостевой редактор "Прямого эфира" и предложил прийти на съемку, – сообщил Джигурда. – Мол, мы вам обещаем положительную программу о вашем с Мариной воссоединении. Мне обещали, что от этой передачи все будут в выигрыше – и мы заработаем, и программе высокие рейтинги обеспечены. Но меня жестоко обманули – перезвонили и сказали, что у них нет бюджета. Я ответил, что Марина бесплатно не приедет, а я занимаюсь благотворительными акциями, поэтому согласен".

Но когда актер выяснил, что готовится провокация и в студии хотят провести ДНК-экспертизу, то он потребовал остановить это безобразие. В итоге перед артистом просто захлопнули железную дверь в студию. Он был вынужден вызвать наряд полиции.