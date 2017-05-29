Джигурда обвинил "Пусть говорят" в мошенничестве

Эксклюзив Особое мнение "Дом-2" Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева Цискаридзе удивил переменами во внешности

Выбор читателей

Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
Онкобольная звезда "Дома-2" осталась без волос
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
партнеры
Понедельник 29 мая
Лента новостей
16:38
Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль
16:34
Ураганный ветер нарушил работу московского метро
16:27
Непогода остановила аэроэкспресс во Внуково (видео)
16:18
Под Москвой двоих детей придавило упавшими деревьями
16:13
Необузданный шеф-повар удивляет гурманов Москвы
16:13
Необычные процедуры красоты в Москве
16:02
Праймериз "ЕР" дают шанс для активных граждан
15:49
Во Внуково из-за штормового ветра случилось ЧП
15:29
Во Франции началась встреча Путина и Макрона
14:57
Дерипаска ответил на ложь о бегстве из России
14:56
Трамп отдал Порошенко на съедение "русскому крокодилу"
14:52
Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл
14:49
Президент России прибыл во Францию
14:37
Скандал с задержанием ребенка в центре Москвы дошел до Путина
14:35
Беспокойный Киев натравил спецслужбы на "Яндекс"
14:02
Российского чемпиона наказали за нарушение правил
13:53
Известный театрал умер на юбилейном банкете
13:48
Москвичи прикоснутся к истории Крыма и Севастополя
13:38
В Екатеринбурге ребенок покалечился на горке
13:27
Профессиональные путешественники получат по 30 тысяч евро
13:24
Отбивающийся от Украины Янукович прикрылся Россией
13:24
За что понизили Рашкина
12:39
Запад шокирован российским "убийцей" Boeing
12:33
Филиппу Янковскому досталось за страсть
12:27
На Урале пьяный иностранец зарезал женщину за отказ знакомиться
12:20
Актера из "Универа" поймали с наркотиками в Москве
12:10
Элитный ЖК превратился в смертельный аттракцион
12:02
Из-за отмены рейсов в Домодедово вспыхнул бунт
11:59
Самые яркие фильмы Каннского фестиваля
11:54
СБУ лишила школьников в Закарпатье автобусов из России
11:33
Кирилл резко высказался о разрешении гей-браков
11:33
Украина обвинила Россию в связях с "ИГ" и "Талибаном"
11:11
Бить людей оказалось полезно для здоровья
11:09
Овдовевшая Максакова ищет нового мужа
11:00
Киркоров: Я соблазняю Лазарева
10:58
Реформу пенсий заморозили на три года
10:51
Сценариста "Физрука" увезли в больницу с приступом
10:45
Цискаридзе удивил изменениями во внешности
10:44
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье
10:41
Польша признала мигрантов угрозой нацбезопасности
10:41
В мэрию Москвы подана заявка на проведение акции 12 июня
10:33
Курс доллара показал рост на открытии торгов
10:31
Удобство и комфорт: какой будет Москва после реновации
10:27
Канадские рабочие подложили Абрамовичу свинью на 400 млн
10:20
Трамп приготовил Порошенко неожиданный "подарок"
10:14
В столичном отеле умерли двое граждан Северной Кореи
10:06
В парках Москвы бесплатно покажут кино
09:51
Светлана Лобода провалилась в Одессе
09:49
Фастфуд назван пищей для умников
09:36
В Латвии требуют наказать депутата за сравнение русских со вшами
09:30
Под Петербургом пьяный рыбак сгорел в костре
09:29
Беллуччи впилась губами в известного режиссера
09:23
Желтая угроза задержала десятки рейсов в Москве
09:14
Два московских банка лишились лицензий
09:00
На Пхукете погиб россиянин
08:55
Дэвид Кэмерон угодил в скандал из-за хамства (видео)
08:53
Макрона "накрутили" перед встречей с Путиным
08:50
Под мостом в Москве нашли тела трех подростков
08:43
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
08:42
Какой будет погода в Москве в начале недели
08:30
Триумфатор Канн Звягинцев о связях с Украиной
08:24
Красавчика Трюдо высмеяли за застенчивость
08:06
В Домодедово задержали черногорского политика Вуковича
08:00
Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
03:55
Киркоров провел вечер с чужой женой
21:40
Золотую Пальмовую ветвь получил фильм "Квадрат"
21:02
Звягинцева наградили в Каннах за "Нелюбовь"
17:57
В Москве объявлен желтый уровень опасности
17:42
В столице из-за "бомбы" оцепили дом
17:15
Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован
17:10
На северо-востоке Москвы загорелся жилой дом
17:01
В чем особенности праймериз "Единой России"
16:58
Полиция поймала обстрелявшего Porsche хулигана
16:21
Вандалы сожгли крест у Андроникова монастыря в Москве
16:04
Спецоперация по спасению утят попала на видео
15:25
Москвичей напугали похолоданием на 10 градусов
15:18
Россиянка Макарова обыграла первую ракетку мира (видео)
15:01
В Москве строитель упал в котлован
14:41
В КНДР показали новую систему ПВО (видео)
14:16
Дочь миллионера об отношениях с Бузовой
13:55
В центре Москвы потерялся трехлетний ребенок
13:36
Служебная овчарка набросилась на детей под Москвой
13:22
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
13:09
На мачеху задержанного в центре Москвы ребенка составили протокол
13:00
Жертва пластики шокировала Канны обезображенным лицом
12:41
Пьяный пассажир устроил драку на рейсе Москва – Бодрум
12:23
Как спастись от перепадов давления
12:04
Путин поздравил с праздником российских пограничников
11:55
Бузова оправдалась за нелепый клоунский наряд
11:45
На севере Москвы фура протаранила жилой дом
11:33
Билан и Водянова оторвались на вечеринке
11:28
"Аэрофлот" задерживает рейсы из-за забастовки
11:27
В регионах стартовали праймериз "Единой России"
11:23
На детской площадке на западе Москвы нашли труп
11:12
Самолет МС-21 совершил первый пробный полет
11:06
Неожиданный поворот в деле о задержании ребенка на Арбате
10:38
В семье Ольги Орловой случилось пополнение
10:21
Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
10:01
Беглые зэки пытались захватить самолет
01:37
Бузова публично сцепилась с Киркоровым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
Кучерена оценил скандальное задержание ребенка в центре Москвы
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
52-летняя Алиса Мон увеличила грудь ради возвращения на сцену
Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован
Бузова публично сцепилась с Киркоровым
Шоу-бизнес

Джигурда обвинил "Пусть говорят" в мошенничестве

instagram.com/instadzhigurda
Актер грозит продюсерам и редакторам программы уголовным делом. Супруга поддержала его.

Продолжение: Жуков раскрыл секрет похудения на 24 килограмма
прочитано 2328 раз

Никита Джигурда обратился в полицию с заявлением. "Прошу вас призвать к уголовной ответственности редакторов программы "Пусть говорят", которые за последние полгода в своих программах распространяли ложь и клевету в моей адрес и адрес моей жены – Олимпийской чемпионки Марины Анисиной. Сегодня, несмотря на подписанный договор, создатели программы "Пусть говорят" совершили акт мошенничества, не выполнив своих договорных обязательств, данных устно и письменно", – говорится в его обращении к правоохранительным органам.

ПО ТЕМЕ

Сын изувечил себя после травли Джигурды

Джигурда странно отреагировал на беременность Анисиной

Детям страшно за Никиту Джигурду

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

"В ответ на мою просьбу заплатить обещанный Марине Анисиной за съемки гонорар меня стали материть в присутствии людей, стоящих за кулисами, оскорбляя мою честь и достоинство в грубой форме. Съемки, вследствие нашего нежелания выходить на съемочную площадку без предоплаты, которую неоднократно подтверждали по телефону, отменили", – заявил актер.

Марина Анисина вступилась за мужа. На своей странице в социальной сети она написала: "После того как Никита Джигурда объявил о том, что Людмила Браташ была убита, на него посыпались через СМИ обвинения во всех грехах! Редакторы сами звонили и звонят нам. Предлагают деньги, обещая объективные, справедливые программы".

 

В большинстве случаев нас обманывают! – уверяет Анисина. – Если бы мы не ходили на ТВ, без нас еще больше лжи и обвинений было бы вылито в адрес нашей семьи! Я предположить не могла,насколько цинично и лживо ведут себя редакторы ток-шоу. Если с нами поступают таким образом, то что делают с простыми людьми?! Этот беспредел мы остановим через полицию и законы".

Фото: архив Никиты Джигурды

Ранее у Джигруды возникли проблемы с программой "Прямой эфир" на канале "Россия". "Мне и Марине позвонил гостевой редактор "Прямого эфира" и предложил прийти на съемку, – сообщил Джигурда. – Мол, мы вам обещаем положительную программу о вашем с Мариной воссоединении. Мне обещали, что от этой передачи все будут в выигрыше – и мы заработаем, и программе высокие рейтинги обеспечены. Но меня жестоко обманули – перезвонили и сказали, что  у них нет бюджета. Я ответил, что Марина бесплатно не приедет, а я занимаюсь благотворительными акциями, поэтому согласен".

Но когда актер выяснил, что готовится провокация и в студии хотят провести ДНК-экспертизу, то он потребовал остановить это безобразие. В итоге перед артистом просто захлопнули железную дверь в студию. Он был вынужден вызвать наряд полиции.

Автор: Иван Губкин29 мая 2017, 14:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда совершил coming-out на вечеринке

567

комментарии

Политика

Отбивающийся от Украины Янукович прикрылся Россией
Украина обвинила Россию в связях с "ИГ" и "Талибаном"
Польша признала мигрантов угрозой нацбезопасности
Трамп приготовил Порошенко неожиданный "подарок"

Шоу-бизнес

Принц Уильям: Эта рана никогда не заживет
Ребенок Казаченко оказался куклой
Водонаева пошла на жертвы ради сына
Жуков раскрыл секрет похудения на 24 килограмма

Проишествия

Актера из "Универа" поймали с наркотиками в Москве
Неожиданный поворот в деле о задержании ребенка на Арбате
Шокирующие кадры с места массового убийства христиан в Египте
Скончалась старейшая актриса в России

Lifestyle

Самые яркие фильмы Каннского фестиваля
Триумфатор Канн Звягинцев о связях с Украиной
Золотую Пальмовую ветвь получил фильм "Квадрат"
Звягинцева наградили в Каннах за "Нелюбовь"
Шоу-бизнес

Водонаева пошла на жертвы ради сына

Бывшая участница телестройки предпочла вечеринке общение с ребенком
Шоу-бизнес

Барбара Брыльска призналась в обмане

Легендарная актриса сделала неожиданное заявление
Политика

Трамп отдал Порошенко на съедение "русскому крокодилу"

Президент США положил конец существованию G7 и лишил поддержки украинские власти
Шоу-бизнес

Принц Уильям: Эта рана никогда не заживет

Представитель королевской семьи затронул болезненную тему

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл
Филиппу Янковскому досталось за страсть
Беллуччи впилась губами в известного режиссера
Киркоров провел вечер с чужой женой

Спорт

Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
Продавщица ждет ребенка от Роналду
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки

Регионы

Известный театрал умер на юбилейном банкете
Мужчина с горящей головой напугал влюбленных (видео)
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru