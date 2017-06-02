Кожевникова ошеломила фигурой после прибавки 40 кг

Мария Кожевникова высказалась о боязни женщин рожать из-за страха потерять фигуру. Актриса призналась, что во время беременностей набирала по 40 килограммов, однако сумела сбросить вес благодаря силе воли.

Мария Кожевникова счастливая мать двоих сыновей. Мальчики родились практически друг за другом, при этом Мария старалась скрыть обе беременности буквально до самых родов. Пока журналисты гадали, что же случилось с фигурой Кожевниковой, та наслаждалась своим состоянием.

Самое главное, Мария умудрилась вернуть себе великолепную фигуру после двух беременностей и теперь настоятельно советует всем не бояться рожать. Об этом написала Кожевникова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, опубликовав фотографию, где запечатлена в купальнике.

"Много получаю от девушек и женщин признаний о страхах, что после рождения ребёнка не придут в форму, что потеряют красоту и никогда не будут прежними. Сделаю исключение и выставлю фото в купальнике после рождения двух сыновей, когда набрала почти 40 кг за каждую беременность! Да, да, я не ошиблась! + 40 кг", – сообщила Мария.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Июн 1 2017 в 8:16 PDT

Актриса сразу оговорилась, что питалась она как обычно. "Нет, ела я не так уж много, да и употребление воды у меня было в пределах нормы. А вес стал расти с геометрической прогрессией с 7 месяца... проверяли даже на диабет, но, Слава Богу, не подтвердился, врачи пришли к выводу, что вот такая гормональная перестройка у организма", – констатировала Кожевникова.

В заключение актриса дала напутствие поклонницам. "Поэтому, дорогие девочки, хочу Вам сказать, глупости это все и не берите в голову! Никогда Вы в жизни не испытаете большего счастья, чем материнство! Все остальное ерунда, которая решается с помощью силы воли!" – заявила актриса.

Отметим, что фанаты пришли в восторг от внешнего вида Марии. "Какая красивая!", "Мария, ты идеальна", "Мария, вы правы. Нужно работать над собой, не у всех лишние килограммы сами по себе уходят. Вы в отличной форме. Молодец!!", "Мария, сыновья будут гордиться такой стройной, красивой и умной мамой как вы!" – рассыпались в комплиментах подписчики.