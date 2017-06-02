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Кожевникова ошеломила фигурой после прибавки 40 кг

Мария Кожевникова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Мария Кожевникова высказалась о боязни женщин рожать из-за страха потерять фигуру. Актриса призналась, что во время беременностей набирала по 40 килограммов, однако сумела сбросить вес благодаря силе воли.
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Мария Кожевникова счастливая мать двоих сыновей. Мальчики родились практически друг за другом, при этом Мария старалась скрыть обе беременности буквально до самых родов. Пока журналисты гадали, что же случилось с фигурой Кожевниковой, та наслаждалась своим состоянием.

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Самое главное, Мария умудрилась вернуть себе великолепную фигуру после двух беременностей и теперь настоятельно советует всем не бояться рожать. Об этом написала Кожевникова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, опубликовав фотографию, где запечатлена в купальнике.

"Много получаю от девушек и женщин признаний о страхах, что после рождения ребёнка не придут в форму, что потеряют красоту и никогда не будут прежними. Сделаю исключение и выставлю фото в купальнике после рождения двух сыновей, когда набрала почти 40 кг за каждую беременность! Да, да, я не ошиблась! + 40 кг", – сообщила Мария.

Актриса сразу оговорилась, что питалась она как обычно. "Нет, ела я не так уж много, да и употребление воды у меня было в пределах нормы. А вес стал расти с геометрической прогрессией с 7 месяца... проверяли даже на диабет, но, Слава Богу, не подтвердился, врачи пришли к выводу, что вот такая гормональная перестройка у организма", – констатировала Кожевникова.

В заключение актриса дала напутствие поклонницам. "Поэтому, дорогие девочки, хочу Вам сказать, глупости это все и не берите в голову! Никогда Вы в жизни не испытаете большего счастья, чем материнство! Все остальное ерунда, которая решается с помощью силы воли!" – заявила актриса.

Отметим, что фанаты пришли в восторг от внешнего вида Марии. "Какая красивая!", "Мария, ты идеальна", "Мария, вы правы. Нужно работать над собой, не у всех лишние килограммы сами по себе уходят. Вы в отличной форме. Молодец!!", "Мария, сыновья будут гордиться такой стройной, красивой и умной мамой как вы!" – рассыпались в комплиментах подписчики.

Автор: Наталья Аряева2 июня 2017, 10:54
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