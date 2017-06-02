Отец Киркорова: Это Филипп заразил Аллу

Сегодня, 2 июня, Бедрос Киркоров дал большое интервью. Артист поведал о личной жизни, причем не только своей, но и сына Филиппа.

85-летний Бедрос Киркоров до последнего времени сопровождал своего сына Филиппа во всех его поездках. "На автобусах по 300-400 километров ездил и чувствовал себя хорошо. Потом были проблемы со здоровьем… Но когда внуки появились, я воскрес!" – заявил артист. Теперь Бедрос предпочитает нянчиться с Аллой-Викторией и Мартином.

По словам счастливого дедушки, дети Филиппа – самый большой подарок, который ему когда-либо сделал сын. "Я каждый день просыпался с тяжелыми мыслями: "Ну что будет с Филиппом? Что будет с нашим родом?" А когда он на 80-летие сделал мне этот подарок, я на седьмом небе был! И какие дети! Дай Бог им здоровья!" – воскликнул Киркоров.

Бедрос отметил, что Алла-Виктория и Мартин очень разные. "Алла-Виктория очень ответственная, деловая. Совсем малышкой видела, к примеру, открытую форточку, сразу шла и закрывала: непорядок, надо поправить! А Мартин очень добрый", – рассказал певец.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Май 21 2017 в 1:49 PDT

Зашла речь и о детях Пугачевой и Галкина. "Это Филипп заразил Аллу и Максима идеей иметь детей. Мне кажется, на Максима точно повлияло то, что у Филиппа родились дети. Он молодой, тоже хочет иметь наследников, поэтому они с Аллой сделали то, что надо было сделать", – цитирует Бедроса Киркорова сайт "Комсомольская правда".

О третьем внуке артист не мечтает, хотя и очень хочет. "Было бы хорошо, Бог любит троицу! Но, думаю, он не сделает этого. Нужно Аллу-Викторию и Мартина "довести до кондиции", – отметил артист.

Между тем Бедрос Киркоров, которому сегодня, 2 июня, исполнилось 85 лет, намерен свою юбилей справлять только в сентябре. "Или в первой половине октября… У нас не было возможности заниматься организацией юбилея из-за 50-летия Филиппа. К тому же я сильно заболел, проблемы с бронхами. А я на юбилее хочу петь живьем, поэтому сейчас активно лечусь", – объяснил Киркоров.