Кай Метов рассказал про беременную Феофилактову

Романы Кая Метова являются излюбленной темой СМИ. Лишь ленивый не написал про очередную "молодую пассию" артиста. Вот и сейчас поговаривают, будто певец закрутил отношения с разведенной Евгенией Феофилактовой, знакомой всем по "Дому-2". Dni.Ru решили не множить сплетни, а поговорить напрямую с певцом.

Кай Метов – фигура весьма противоречивая. С одной стороны, о его личной жизни неизвестно почти ничего. С другой – в прессе то и дело всплывают подробности любовных похождений исполнителя нашумевшего в 90-е годы хита "Position 2". Само название песни, благодаря которой прославился Кай, оставляет шлейф неоднозначности. Dni.Ru решили проведать артиста и от первого лица узнать, чем живет Кай Метов, и что связывает певца с бывшей участницей телестройки.

"Я занимаюсь все тем же, чем и всегда, – творчеством. Что касается гастрольной деятельности, ее я не прекращал, езжу по городам, даю концерты. Я всегда открыт для СМИ, но у современной обстановки есть свои черты – людям больше интересны жареные факты, которых у меня нет. Я в этом вопросе не специалист. А то, что мне регулярно приписывают романы, – слава Богу! Ничего плохого в романах, кажется, нет. Если бы мне приписывали что-то другое, вот это было бы хуже. Что успеваю, то комментирую. Что живет своей жизнью, без моего вмешательства – пожалуйста", – ответил певец.

Публикация от Кай Метов (@kay_metov) Апр 29 2017 в 11:14 PDT

"Признаюсь, меня удивила история с Женей Феофилактовой. Несколько лет – ни слуху, ни духу, а тут на тебе! В свое время у меня был ночной клуб, который назывался "Кай Метов". Место это считалось весьма значимым. Там часто проходили презентации, проводились интересные встречи. Постоянно приезжали представители шоу-бизнеса. Захаживала и Женя. То с одним парнем, то с другим. И беременная приходила. Все было хорошо и замечательно. Я общался открыто со всеми. Но в какой-то момент у аудитории возникло желание увидеть в нас парочку, которая скрывает свои отношения. Это не соответствует действительности", – уверил композитор.

Публикация от Кай Метов (@kay_metov) Июл 16 2016 в 3:24 PDT

"Я фотографируюсь каждый день с большим количеством людей, поэтому, кто угодно может разместить у себя фото и написать под ним компрометирующий текст. Я вам честно признаюсь, что не из тех людей, кто будет пиариться за счет личной жизни. Более того, я всячески буду скрывать свои отношения от прессы, как я это делал со своими детьми. Только, когда им исполнилось 18 лет, я показал их. На той же самой передаче, где представил свою девушку, с которой у меня на тот момент были отношения", – поведал Кай Метов.