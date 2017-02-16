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Шоу-бизнес

Андрей Малахов разрушил любовь Кая Метова

Андрей Малахов, Кай Метов. Фото: Dni.Ru
С некоторых пор Кай Метов зарекся ходить на передачи Андрея Малахова. После того, как певец снялся в программе "Пусть говорят" его личная жизнь пошла под откос: так, она расстался со своей любимой женщиной.
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По словам Кая Метова, редакторы передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" звали певца для того, чтобы якобы показать его в другом, непривычном образе. "Изначально они обещали устроить что-то вроде моего бенефиса. "Сколько можно крутить эти старые клипы из 90-х и делать из вас героя одной песни?! – говорили мне. – Давайте покажем людям, как вы недавно выступали в "Крокусе" с симфоническим оркестром! Поставим в студии рояль, чтобы у вас была возможность продемонстрировать, какой вы блестящий пианист. Пригласим Машу Распутину, чтобы она спела с вами дуэтом песню "Роза чайная", которую вы для нее написали. Ну, пожалуйста, приходите к нам. И приведите своих детей. Пусть вся страна увидит, какие они у вас замечательные и как вы все дружно живете", – начал свой рассказ Кай Метов.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Однако по факту все оказалось как раз наоборот. Стране снова показали артиста из 90-ых, "Розу чайную" Распутина исполнила с Малаховым, кадры с концерта в большом зале не показали, рояль не предоставили, а дочь Кристину довели до слез. "Малахов не задал мне ни одного вопроса, который был бы не про трусы и какие-то семейные дела. Только в этом всю программу и копались. Вот и весь бенефис по-малаховски!" – заявил возмущенный артист.

Особенно Метову не понравилось, как поступили с его дочерью Кристиной. Дело в том, что ее мать (и единственная законная жена певца) не знала о том, что у него есть внебрачные дети – дочь Настя и сын Рик. И однажды мать сказала Кристине. что если она узнает, что у Кая есть еще дети, то Кристина отца больше не увидит. Поэтому девушка попросила, чтобы матери в эфире о других детях не говорили. "Малахов и его сотрудники, несмотря на то что клялись и божились не влезать в эту историю, вывалили на Кристину всю эту информацию и сразу же вывели ее в эфир. Для нее это было потрясением. Она расплакалась и практически ничего не могла сказать", – отметил Метов.

К слову, не понравилась передача и Насте с Риком. Они пришли на съемку, полагая, что это будет бенефис отца, однако их ожидания не оправдались. "Началось копание – кто из них от кого", – объяснил Кай. В итоге, дети заявили, что больше нигде никогда сниматься не будут.

Самое главное, что съемки у Малахова разрушили любовь артиста. "Моей девушке Ане Севериновой программа не понравилась. Про нее там было больше вранья, чем правды. Практически все было высосано из пальца. Возможно, кому-то нужен такой пиар. А люди, с которыми я общаюсь, хотят жить спокойно, чтобы на них на улице пальцем не показывали. В итоге Аня уехала из Москвы и уже давно со мной не общается", – цитирует расстроенного Кая Метова Eg.RU.

Напомним, о романе 52-летнего Кая Метова и 30-летней ростовчанки Анны Севериновой стало известно в 2015 году. Пикантности ситуации придало то, что девушка оказалась дочерью его фанатки.

Автор: Наталья Аряева16 февраля 2017, 08:27

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