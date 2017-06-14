Деми Мур стала жертвой одного из самых страшных убийц в США

Деми Мур лишилась зубов. По словам 54-летней голливудской актрисы, она стала жертвой "одного из самых страшных убийц в Америке" – стресса.

Деми Мур стала очередной звездной гостьей передачи Джимми Фэллона The Tonight Show. На встречу с шоуменом голливудская дива пришла в коротком модном платье, демонстрирующем на зависть многим стройную фигуру и с фирменными распущенными длинными волосами.

В ходе беседы Деми призналась, что недавно лишилась передних зубов. В подтверждение ее слов телеведущий показал зрителям фото актрисы, на котором та широко улыбается, демонстрируя дырку в верхней челюсти. Мур добавила, что на самом деле она потеряла еще и второй зуб, просто с двумя дырками в челюсти ее не сфотографировали.

"Я лишилась двух передних зубов. Честно говоря, мне бы очень хотелось объяснить их отсутствие тем, что я каталась на скейте или делала что-то не менее крутое, но причина не в этом... Просто я стала жертвой одного из самых страшных убийц Америки – стресса", – рассказала Деми.

Самое интересное, по словам Мур, что ее вид очень понравился троим дочерям: Румер, Таллуле и Скаут. Девушки заявили, что их мама без двух передних зубов выглядит очень трогательно и беззащитно. А еще в таком виде Деми не кажется безупречной, зато производит впечатление самой обыкновенной женщины.

Лишившись передних зубов, Деми Мур немедленно обратилась за профессиональной помощью стоматолога, поэтому на шоу Джимми Фэллона голливудская актриса демонстрировала широкую улыбку во все 32 зуба.

Действительно, в последние годы жизнь не очень счастливо складывается для звезды фильма "Стриптиз". 54-летняя Деми Мур, хоть и выглядит совершенной красоткой, никак не может наладить личную жизнь после развода с актером Эштоном Катчером. Актриса меняет молодых любовников, но ни один из них, как говорят, не может сделать ее счастливой.