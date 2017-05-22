Родившая звезда "Дома-2" осталась без волос из-за рака

Бывшая звезда реалити-шоу "Дом-2" Елена Степунина, полгода назад ставшая мамой, сообщила, что осталась без волос из-за химиотерапии. У девушки обнаружили онкологию в четвертой стадии.

"Привет. Я Лена. Мне 26 и у меня РАК🦀Которому собираюсь надрать зад😈Лимфома медиастинальная средостения", – озвучила свой диагноз экс-участница телестройки любви в первые дни борьбы со страшной болезнью.

Сейчас она проходит уже второй курс химиотерапии. Интенсивное лечение сказалось на ее роскошных черных волосах. Их больше нет. "Сбрила все. Они выпали вездееее😂кроме бровей и ресниц)))" – сообщила поклонникам Степунина, скрывающая лысую голову под стильными шапочками, чалмами и платками.

Елена старается держаться и мыслить позитивно. "Весь день в голове песня: "Танцуй тетя атя тя атя атя атятятя..."😂😂😂 А вообще в больнице я лично морально себя чувствую легче☺️Здесь не хочется ныть, даже если тебе хреново и у тебя температура🤗 Завтра еду к бабулям на прием в районный диспансер😑Посмотрим что скажут. На этот раз я лежу в палате #9 и у нас даже есть телек💪🏼Короче все норм, опять готова к битве💪🏼", – храбрится экс-звезда "Дома-2".

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Май 22 2017 в 9:51 PDT

Агрессивная медикаментозная терапия хоть и помогает (опухоль стала уменьшаться), но дается брюнетке тяжело. "Вот и легла я на свой 2й курс химии🤗 Сказать честно, от первого еще не отошла до конца т.к у меня не было перерыва считай из-за тромба и постоянной температуры я все дни принимала кучу таблеток и уколы делали😑, – посетовала Степунина. – ну ничего, надо так надо💪🏼".

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Май 15 2017 в 10:50 PDT

После первого курса химии Елене сильно нездоровилось. "Моя правая рука офигевает от боли и почти ничего не чувствует. Именно в ней у меня стоял катетер. Вы спросите почему в руке? Потому что опухоль пережимает какую то важную вену и под ключицу мне ставить не вариант... Уже через час мы с мужем были в РОНЦе и я проходила обследования. Оказалось, что практически вся вена затрамбована, хотя и уколы мне делали разжижающие и промывки. Представляете, какая химия ядреная?!" – обратилась к своим подписчикам Степунина.

И это далеко не все проблемы звезды "Дома-2". "Купили таблетки за 3 кеса пачка и я уже начала их пить👌🏻 Должно пройти. Пока печатаю левой рукой😑 Далее мы поехали в районный диспансер вставать на учет и получать лекарства. Ага. Получили. Хренушки👿 Вообще это место по сравнению с РОНЦ днище. Какие-то наглые бабки, которые возомнили себе царями и богами. На руки лекарства не выдают и прокапываться нужно только у них😑😭Это ужас, товарищи. Я вообще не доверяю тем "врачам". Точнее наглым бабулям, возомнившим себя супер врачами. Иначе нужно покупать лекарства самостоятельно😑Разговаривать со мной особо никто не стал и записали меня на прием на 23 мая. А на вопрос, что мне уже 22го нужно курс начинать и затягивать нельзя, я услышала " меня это мало волнует". Вообщем, отношение в РОНЦ и в этом днище (иначе никак не могу назвать это место) просто небо и земля, сами понимаете где небо, а где земля", – со слезами на глазах пожаловалась подписчикам Елена.

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Апр 20 2017 в 10:59 PDT

Лечащий врач Степуниной не смогла ей помочь в этом вопросе. "Позвонила своей Михайловне и она сказала, что это нормальная практика и некоторые центры районные не выдают лекарства на руки и ничего не поделаешь, придется капаться у них, чтобы не купать дорогущие лекарства😭 Вы бы знали, как я боюсь и не доверяю этим бабкам😭😭😭Вот такой вот был денек, домой пришли в 6 вечера, поднялась температура и я легла спать,без сил😂Вот такие дела. То что я расстроена это мягко сказано, но надеюсь, что все будет хорошо...", – завершила свой рассказ брюнетка, добавив неизменный хештег #ракдурак.

Сегодня моему любимому Каравайчику 6месяцев♥️#люблюнемогу Есть еще хорошие новости, все опасения, что у меня инфекция обошли стороной(тьфу-тьфу) и наблюдается положительная динамика����т.е химия действует и опухоль уменьшается. Показатели крови тоже в норме��������☺️ #степунинабудетздорова#ракдурак#вестисполей#житьвкайф Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Май 18 2017 в 6:56 PDT

Напомним, полгода назад Степунина родила сына Матвея. Из-за страшного диагноза и интенсивного лечения новоиспеченной матери какое-то время приходилось терпеть разлуку с малышом. Она была счастлива, когда ее отпустили домой из больницы. Теперь Елене надо ездить к специалистам только на курсы химиотерапии.

