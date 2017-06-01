Волочкова в ярости из-за интимного скандала в Воронеже

Балерина сделала заявление. Она устала от потока гадостей в свой адрес.

В столицу Черноземья балерина Анастасия Волочкова отправилась на гастроли со спектаклем "Леди". В поезде она времени зря не теряла – делала и публиковали провокационные снимки без одежды. А, приехав в Воронеж, отправилась на сеанс к давно знакомому массажисту, чтобы привести себя в порядок после долгой дороги.

Но местные СМИ все извратили и написали, что балерина развлекалась с неким воронежским бизнесменом Сергеем, отдыхала у него в гостях и именно из его квартиры постила на своей странице вызывающие снимки в полотенце. Dni.Ru попросили шокированную чудовищной выдумкой журналистов Волочкову рассказать, как все было на самом деле. Балерина призналась, что негодует из-за лжи.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 30 2017 в 9:19 PDT

"Не успею я выложить фотографию в инстаграмм, как тут же находятся те, у кого зашкаливает визуализация и кто обязательно выдают желаемое за действительное, – возмущена Настя – Хочу всех разочаровать: я действительно была в добрых руках массажиста. Сергей Чертков – мастер высокого класса в области массажа, мануальной терапии и психологии. Он помог восстановить меня после дороги и перед выступлением".

"Что в этом особенного и сенсационного? – продолжает Волочкова. – Я массаж делаю три раза в неделю. Но как из этой, казалось бы, безобидной фотографии можно сшить белыми нитками роман? Как я устала оправдываться от такой гнусности и неправды! Жаль, что что мануальщик Сергей вправляет только кости, а не злобные и ядовитые языки!"

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 30 2017 в 1:38 PDT

В Воронеже, кстати, балерина дала интервью, в котором объяснила желание то и дело прилюдно обнажиться. "И звезды шоу-бизнеса, и неизвестные люди выставляют себя в разных видах со страшенными фигурами и в обнаженном виде. Все могут делать, что угодно, и никто не обратит на это внимания. А Волочкова на пляже, да в мини-купальнике, потому что мне позволяет фигура – это сенсация, стриптиз. Но я не ориентируюсь на такие мнения. Живу свободно, легко, так, как мне нравится. Мои формы позволяют мне их выставлять, а заодно призывать всех вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, растяжку разрабатывать, в конце концов", – приводит слова Насти газета "Мое!"