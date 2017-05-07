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Экстремально похудевшая Юдашкина поразила видом

Галина Юдашкина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Дочь Валентина Юдашкина Галина порадовала своих поклонников фотографиями с отдыха в Майами. На снимках в Instagram девушка, похудевшая на 20 килограммов, хвастается шикарной фигурой в бикини.
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Большую часть отпуска Галина проводит у бассейна, так как ее маленький сын Анатолий боится песка и океана. "Единственная наша маленькая проблема, боязнь песка, никак не можем затащить Толю к океану", – рассказала Юдашкина поклонникам в соцсети.

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Однако это не мешает наследнице именитого модельера демонстрировать стройную фигуру в купальнике. На большинстве фотографий Галина запечатлена у бассейна, но девушке свежее удалось пробраться на пляж и сделать там снимок.

Публикация от ��Gala Maxakov Yudashkina�� (@gyudashkina)

Увидев ее фото в бикини, многие поклонники пришли в восторг. "Галина, хорошо выглядете. Фигура супер", "Тростиночка", "Галина, вы так чудесно выглядите! Любуюсь вами", – поспешили написать Юдашкиной фанаты (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Время купаться и загорать, пока Толюнчик спит �� X Beach mood #vacay #miami

Публикация от ��Gala Maxakov Yudashkina�� (@gyudashkina)

Между тем, некоторым исхудавшая дочь модельера пришлась не по вкусу. "А грудь ненастоящая! И это видно", "Худющая", "Купальник спадает", "Фотошоп", – заявили хейтеры.

Напомним, сына Анатолия Галина родила чуть больше года назад. Сразу после появления малыша Юдашкина занялась своей фигурой. В результате она сумела похудеть больше чем на 20 килограммов.

Автор: Алёна Нестерова7 мая 2017, 16:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странный наряд оголил дочь Юдашкина

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