Экстремально похудевшая Юдашкина поразила видом
Большую часть отпуска Галина проводит у бассейна, так как ее маленький сын Анатолий боится песка и океана. "Единственная наша маленькая проблема, боязнь песка, никак не можем затащить Толю к океану", – рассказала Юдашкина поклонникам в соцсети.
Однако это не мешает наследнице именитого модельера демонстрировать стройную фигуру в купальнике. На большинстве фотографий Галина запечатлена у бассейна, но девушке свежее удалось пробраться на пляж и сделать там снимок.
Увидев ее фото в бикини, многие поклонники пришли в восторг. "Галина, хорошо выглядете. Фигура супер", "Тростиночка", "Галина, вы так чудесно выглядите! Любуюсь вами", – поспешили написать Юдашкиной фанаты (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).
Между тем, некоторым исхудавшая дочь модельера пришлась не по вкусу. "А грудь ненастоящая! И это видно", "Худющая", "Купальник спадает", "Фотошоп", – заявили хейтеры.
Напомним, сына Анатолия Галина родила чуть больше года назад. Сразу после появления малыша Юдашкина занялась своей фигурой. В результате она сумела похудеть больше чем на 20 килограммов.
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