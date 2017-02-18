Жена Юдашкина отреклась от родства с Максаковой

Замужняя Кидман о помолвке с другим Россияне молятся за прооперированную Вайкуле Известную певицу поздравляют с рождением первенца Дом-2 Пугачева тайно проникла к Тарасовой

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину
Пугачева – Лолите: Достала ты уже своими номерами
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
партнеры
Суббота 18 февраля
Лента новостей
18:41
"Желтый" уровень опасности объявлен в московском регионе
18:26
Лавров уличил главу дипломатии ЕС в оговорке по Фрейду
18:04
Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин
17:50
Сына вице‑президента "Лукойла" разыскивают приставы
17:33
Путин признал паспорта жителей Донбасса
16:42
В Химках водитель сбил пешехода и скрылся
15:32
В Серпухове найдено тело 12-летнего мальчика
15:19
Трампу устроили взбучку за шутку о женщинах
15:13
На юго-востоке Москвы в подвалах замуровали десятки кошек
14:47
В подмосковном кафе мужчину ранили ножом
14:38
Чубайс нашел минусы в укреплении рубля
14:13
На западе Москвы насмерть забили китайца
14:08
Лолита пришла к Высоцкой с жалобами
13:58
Меркель растаяла перед красавцем-премьером Канады
13:22
В Москве женщина выпала из окна 22-го этажа
13:07
Фуркада "забыли" наказать за оскорбление россиянина
12:40
В Москве при столкновении восьми авто пострадали два человека
11:52
Звезда сериала "Твин Пикс" скончалась на 92-м году жизни
11:41
"Ослепшему" Порошенко досталось за нападки на Путина
11:26
Игра Хабенского "взяла за душу" Путина
11:08
В центре Москвы на набережной обнаружено тело мужчины
11:00
Трамп огласил список врагов народа США
10:44
Грабитель вытащил из BMW безработной москвички 10 млн
10:05
На востоке Москвы девушка зарезала возлюбленного
21:59
В Крыму поймали украинского диверсанта
21:53
Яценюк радикально сменил имидж
21:33
Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина
21:25
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
20:51
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"
20:47
В Москве произошла массовая драка
20:31
Гипнотизер раскрыл сущность Марии Захаровой
20:18
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов
20:14
"Оскар" обвинили в дискриминации пожилых актеров
20:10
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
19:45
Черепаха обогнала зайца в состязании на скорость
19:33
Биатлонистка Акимова погнула винтовку во время гонки
19:02
Госдума поможет отраслевым вузам
18:58
История советской Золушки: как снимали фильм "Карнавал"
18:46
Ученые объявили о нехватке человеческих мозгов
18:15
Российские Ту-95МС разнесли базы "ИГ" (видео)
18:08
Неизвестные на Mercedes похитили девочку в Москве
18:03
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 3
17:48
Названа любимая купюра фальшивомонетчиков в России
17:45
Гонщица Багдасарян глупо попалась на подделке документов
17:43
На юге Москвы загорелся торговый центр
17:32
Пенсионеров приравняют к "аптечным алкоголикам"
17:18
Нетерпеливый водитель спорткара устроил массовую аварию (видео)
17:03
Новый мем о растерянности покоряет Сеть
16:57
Главные тайны Сергея Лаврова
16:47
У супермаркета на севере Москвы ищут бомбу
16:39
Какие продукты повышают иммунитет
16:30
Борьба за койку в больнице Поморья обернулась поножовщиной
16:26
Кто развалит Украину
16:26
Куда исчезла Марина Хлебникова
16:20
Ученые нашли панацею от старения
16:14
Певица Лолита об аутизме у своей дочери
15:59
Малкина побили за силовой прием на льду (видео)
15:52
Зятя короля Испании посадили в тюрьму
15:46
В Пулково самолет "Зенита" попал в аварию
15:44
Испуганные пчелы ухают от страха
15:36
Как Трамп превращается в комика
15:25
Госдума отправит Кобзона на "Евровидение"
15:15
Шубская о роскошной жизни с Овечкиным
15:11
Уральская школьница хрустнула огурцом громче сирены
15:05
Об уровне стресса расскажут волосы
14:40
Леонид Закошанский показал фото со своей свадьбы
14:39
"Почта России" повышает тарифы
14:34
Пожилые россияне стали чаще брать ипотеку
14:32
Актер Панин станет "ополченцем" Донбасса
14:28
Подросток убил одноклассника во время урока
14:25
Радикалы приперли Порошенко к стенке
14:13
В московской школе пятикласснику сломали позвоночник
14:02
Самые яркие романы Марии Максаковой
13:59
В Сети посмеялись над коврами в аэропорту Алма-Аты
13:58
Автобус с пассажирами перевернулся в Карелии
13:54
Марина Александрова вышла в свет в пижаме
13:49
Челябинец построил дом из 12 тысяч бутылок от шампанского
13:44
Суд в очередной раз назначил гонщице Багдасарян штраф
13:39
Почему человечество никогда не сможет победить рак
13:38
Пугачева – Лолите: Достала ты уже своими номерами
13:34
"Аэрофлот" признали самой мощной авиакомпанией мира
13:33
Пересильд восхитила своим декольте до пупа
13:17
Канада лишит доходов Google и Facebook
13:12
До возрождения мамонтов осталось несколько лет
12:59
Москвичка умерла при попытке выйти из запоя
12:52
Прилепин перевозит жену и детей в осажденный Донбасс
12:51
Вопиющей ситуацией с отраслевыми вузами займется Госдума
12:49
Значение имени Надежда
12:48
Московское метро избавляется от бабушек
12:45
Создатель "Жди меня" в тяжелом состоянии в больнице
12:36
Названы лучшие косметические средства в мире
12:30
Тарзан дал интимный совет Джигурде
12:23
В Москве пропал военнослужащий Минобороны
12:18
Как бороться с сильной рукой Трампа (видео)
12:15
Егор Кончаловский о безденежье и романах отца
12:11
Малахов и Корчевников копаются в мусоре
12:10
Лера Кудрявцева рассказала о потере
12:04
Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына
12:02
В Москве нигериец держал подругу в сексуальном рабстве
11:45
Антироссийские "качели": куда Лукашенко ведет Белоруссию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гонщица Багдасарян глупо попалась на подделке документов
Бузова вспылила из-за оскорблений Дробыша и Панайотова
Кому нахамила Людмила Максакова
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Россияне молятся за прооперированную Вайкуле
Шоу-бизнес

Жена Юдашкина отреклась от родства с Максаковой

Марина и Валентин Юдашкины. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Супруга знаменитого российского модельера Марина Юдашкина отреклась от родства с бежавшей в Киев Марией Максаковой. Она заявила, что с тетей своего зятя давно прекратила общение.
прочитано 6764 раза

"Мне абсолютно все равно, какая у них семья, это не наша семья, а чужая", – сообщила Марина Юдашкина.

ПО ТЕМЕ

"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян

Самые яркие романы Марии Максаковой

 Побег Вороненкова и Максаковой в Киев

Сюжеты Побег Вороненкова и Максаковой в Киев

Мария Петровна Максакова-Игенберс

Мария Петровна Максакова-Игенберс оперная певица, педагог

По словам жены модельера, с Максаковой давно прекратили общение, не виделся с оперной дивой и ее племянник Петр. "Никто с ней не встречался, уехала она уже давно", – цитирует Life.ru Марину Юдашкину.

Супруга модельера пояснила, что ее семья даже не подозревала о планах Максаковой бежать в Киев. "Она же с нами не советовалась о том, что ей делать, никто из родных не говорил с ней. Если бы мы знали, что придется отвечать на такие вопросы, мы бы что-то предприняли", – заявила она.

Между тем еще полтора года назад оперная дива в буквальном смысле до упаду отплясывала на "свадьбе года" своего племянника Петра Максакова с дочерью Валентина Юдашкина Галиной. Сейчас Галина и Петр уже воспитывают маленького сына Анатолия.

Ранее пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом.


Как писали Dni.Ru, скандал с участием Максаковой разгорелся после того, как стало известно, что оперная певица с мужем депутатом Денисом Вороненковым сбежала на Украину. Супруг Максаковой проходит главный подозреваемым по уголовному делу о рейдерском захвате здания. Он объявлен в розыск.

Сам Вороненков объяснил свое бегство тем, что опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.

Автор: Алёна Нестерова18 февраля 2017, 16:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

567

комментарии

Политика

Порошенко пережил полный провал в Мюнхене
Меркель растаяла перед красавцем-премьером Канады
Трампу устроили взбучку за шутку о женщинах
Лавров уличил главу дипломатии ЕС в оговорке по Фрейду

Шоу-бизнес

Джоли оправилась после разрыва с Питтом
Жена Юдашкина отреклась от родства с Максаковой
Киркоров демонстративно проигнорировал Тимати
Бузова и Тарасов сцепились на людях

Проишествия

Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы
Снявшая изнасилование подруги россиянка получила срок в США

Lifestyle

"Оскар" обвинили в дискриминации пожилых актеров
История советской Золушки: как снимали фильм "Карнавал"
Госдума отправит Кобзона на "Евровидение"
Актер Панин станет "ополченцем" Донбасса
Спорт

Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом

Спортсменка открыла "Кубок чемпионок "Газпром" в Москве
Шоу-бизнес

Бузова и Тарасов сцепились на людях

Звезда "Дома-2" закатила скандал в Instagram своего экс-супруга
Шоу-бизнес

Киркоров демонстративно проигнорировал Тимати

Знаменитые исполнители снова поссорились
Недвижимость

Лолита пришла к Высоцкой с жалобами

Певица Лолита Милявская стала первой звездой в новой передаче Юлии Высоцкой

Гороскоп

Гипнотизер раскрыл сущность Марии Захаровой
Борис Корчевников станет отцом двоих детей
Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала
Малинин в поиске после разлада в семье

Фоторепортажи

Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин
Игра Хабенского "взяла за душу" Путина
Пересильд восхитила своим декольте до пупа
Помолодевший Бондарчук появился на премьере

Спорт

Шипулин преподал урок Фуркаду и сделал Россию чемпионом мира
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Биатлонистка Акимова погнула винтовку во время гонки
Малкина побили за силовой прием на льду (видео)

Регионы

Уральская школьница хрустнула огурцом громче сирены
Подросток убил одноклассника во время урока
Ветерана ГРУ обвинили в убийстве бизнесмена в Подмосковье
Россиянин опознал свою жену в ТВ-сюжете о путанах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru