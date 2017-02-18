Жена Юдашкина отреклась от родства с Максаковой

Супруга знаменитого российского модельера Марина Юдашкина отреклась от родства с бежавшей в Киев Марией Максаковой. Она заявила, что с тетей своего зятя давно прекратила общение.

"Мне абсолютно все равно, какая у них семья, это не наша семья, а чужая", – сообщила Марина Юдашкина.

По словам жены модельера, с Максаковой давно прекратили общение, не виделся с оперной дивой и ее племянник Петр. "Никто с ней не встречался, уехала она уже давно", – цитирует Life.ru Марину Юдашкину.

Супруга модельера пояснила, что ее семья даже не подозревала о планах Максаковой бежать в Киев. "Она же с нами не советовалась о том, что ей делать, никто из родных не говорил с ней. Если бы мы знали, что придется отвечать на такие вопросы, мы бы что-то предприняли", – заявила она.

Между тем еще полтора года назад оперная дива в буквальном смысле до упаду отплясывала на "свадьбе года" своего племянника Петра Максакова с дочерью Валентина Юдашкина Галиной. Сейчас Галина и Петр уже воспитывают маленького сына Анатолия.

Ранее пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом.

Как писали Dni.Ru, скандал с участием Максаковой разгорелся после того, как стало известно, что оперная певица с мужем депутатом Денисом Вороненковым сбежала на Украину. Супруг Максаковой проходит главный подозреваемым по уголовному делу о рейдерском захвате здания. Он объявлен в розыск.

Сам Вороненков объяснил свое бегство тем, что опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.