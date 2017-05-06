Бондарчук показала особенную дочь
Снимок своей младшей дочери Светлана Бондарчук сопроводила смайликами, однозначно указывающими на праздничный повод появления этой фотографии в ленте. "🎂❤️❤️❤️🎉🎉🎉", – более чем лаконично подписала она. 5 мая Варе исполнилось 16 лет.
Подписчики светской львицы наперебой принялись поздравлять девочку и осталять свои пожелания. "С днем рождения Варю! И вас с днем рождения дочки!🎂💐🎉🎊🎉🎊🎈🎈🎈", – написала одна из комментаторов. "Здоровья крепкого! Всех благ!!!🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈🎈", – присоединилась к ней другая. "Пусть растет счастливая, любимая, в радости и доброте!💞💞💞💞💞💞💞💞", – пожелала еще одна подписчица.
Также именинницу завалили комплиментами. "Красивая девочка, похожа на мать", – заметил один подписчик. "Какая красивая девочка 😍👍🏼♥️", – присоединился к нему второй. "Какая красавица дивная!!", – воскликнул подписчик.
Впрочем, даже в таком сообщении некоторые нашли повод для упреков. "Было бы здорово, если бы вы выложили фото где Варя с вами на отдыхе радуется и веселится, носит красивые наряды и ест экзотические фрукты! А главное – рядом с мамой! А то только други и подружки... Приоритеты однако...", – посетовал критик. "А вы в этот день с дочкой? Если вас нет рядом, то для чего ей поздравления в Instagram? Ей нужна мама!", – присоединился к нему коллега.
Отметим, на предыдущий день рождения Светлана Бондарчук выложила фотографию, на которой она, Федор Бондарчук и Варя появились вместе. "Варюша, с днем рождения!!!! ❤️❤️❤️👼🏼👼🏼👼🏼🌸🌸🌸🎈🎈🎈🎂🎂🎂", – подписала снимок светская львица.
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