Бондарчук показала особенную дочь

В честь дня рождения младшей дочери Вари светская львица Светлана Бондарчук выложила на своей странице в Instagram ее фотографию. Из-за того, что девочка родилась раньше срока у нее возникли проблемы с развитием.

Снимок своей младшей дочери Светлана Бондарчук сопроводила смайликами, однозначно указывающими на праздничный повод появления этой фотографии в ленте. "🎂❤️❤️❤️🎉🎉🎉", – более чем лаконично подписала она. 5 мая Варе исполнилось 16 лет.

Подписчики светской львицы наперебой принялись поздравлять девочку и осталять свои пожелания. "С днем рождения Варю! И вас с днем рождения дочки!🎂💐🎉🎊🎉🎊🎈🎈🎈", – написала одна из комментаторов. "Здоровья крепкого! Всех благ!!!🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈🎈", – присоединилась к ней другая. "Пусть растет счастливая, любимая, в радости и доброте!💞💞💞💞💞💞💞💞", – пожелала еще одна подписчица.

Публикация от SB (@a030aa) Май 5 2017 в 1:09 PDT

Также именинницу завалили комплиментами. "Красивая девочка, похожа на мать", – заметил один подписчик. "Какая красивая девочка 😍👍🏼♥️", – присоединился к нему второй. "Какая красавица дивная!!", – воскликнул подписчик.

Впрочем, даже в таком сообщении некоторые нашли повод для упреков. "Было бы здорово, если бы вы выложили фото где Варя с вами на отдыхе радуется и веселится, носит красивые наряды и ест экзотические фрукты! А главное – рядом с мамой! А то только други и подружки... Приоритеты однако...", – посетовал критик. "А вы в этот день с дочкой? Если вас нет рядом, то для чего ей поздравления в Instagram? Ей нужна мама!", – присоединился к нему коллега.

���� мой друг Галя �� Публикация от SB (@a030aa) Май 4 2017 в 5:15 PDT

Отметим, на предыдущий день рождения Светлана Бондарчук выложила фотографию, на которой она, Федор Бондарчук и Варя появились вместе. "Варюша, с днем рождения!!!! ❤️❤️❤️👼🏼👼🏼👼🏼🌸🌸🌸🎈🎈🎈🎂🎂🎂", – подписала снимок светская львица.